Montivilliers. La délinquance est en baisse sur les cinq dernières années, mais les violences intrafamiliales sont en hausse

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s'est réuni mardi 4 mars à Montivilliers. Il rassemble les acteurs engagés pour la sécurité et de la prévention au quotidien.

Si la responsabilité de la sécurité reste avant tout une compétence de l'Etat, la politique de prévention de la Ville de Montivilliers s'organise autour du CLSPD, inclut des représentants de l'Etat, du parquet, de l'Education nationale, des bailleurs sociaux ainsi que des associations et organismes œuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs et de l'action sociale.

Une baisse de la délinquance sur cinq ans

En 2024, 816 faits et actes délictueux ont été recensés sur la commune, contre 1 006 en 2019. Cette baisse est particulièrement marquée pour les atteintes aux biens, passées de 728 à 429 sur la même période.

Pour accompagner cette dynamique, la Ville de Montivilliers a renforcé les moyens de la police municipale, avec une augmentation de budget de 50% entre 2020 et 2025. Elle a aussi développé un important réseau de vidéoprotection. En cinq ans, le nombre de caméras installées sur la commune est passé de 18 à 95. De manière concrète, la police nationale a ainsi pu exploiter les images dans le cadre de 42 procédures en 2024. Parallèlement, la Ville a aussi renforcé la prévention en créant une brigade de médiation et en recrutant une éducatrice spécialisée.

Point noir, les violences physiques

Un point particulier reste inquiétant. Les atteintes à l'intégrité physique des personnes sont en augmentation, principalement en raison de la hausse des violences intrafamiliales. "Ce phénomène, observé à l'échelle nationale, reflète une prise de conscience accrue, une moindre tolérance envers les agresseurs et une parole qui se libère de plus en plus", estime la mairie.