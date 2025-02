Le Havre. Délinquance : une réorientation inquiétante des jeunes vers le trafic de stupéfiants

CLSPD. Ce sigle peu digeste désigne le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, instance de dialogue qui rassemble différents acteurs de la sécurité publique, comme la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, la justice mais aussi la Ville, l'Etat, les pompiers, bailleurs ou associations de prévention.

Moins de rodéos

"Ce n'est pas une grand-messe", assure Edouard Philippe, le maire Horizons du Havre, où se déroulait lundi 24 février la 19e édition du CLSPD, qui le décrit plutôt comme "une méthode", "susceptible d'apporter des résultats" à la quarantaine d'acteurs qui y siègent, grâce à des échanges réguliers, "mensuels voire hebdomadaires".

C'est, en tout cas, l'occasion d'exposer des données sur la délinquance générale en 2024, en recul de près de 6% sur un an. Dans le détail, si les faits de violences intrafamiliales demeurent en hausse, le commissariat du Havre constate "une légère inflexion" globale des violences volontaires (-3,5%).

Le nombre de rodéos urbains a également baissé, avec 48 faits recensés contre 59 en 2023 et 88 en 2022. Le résultat de la création d'une cellule dédiée au sein du commissariat, active de mai à octobre.

Des vols vers les stups

Les atteintes aux biens (vols à la roulotte, vols de véhicules, cambriolages…) sont en recul de 10%. Une tendance "qui se confirme année après année depuis 2019", note le commissaire divisionnaire Julien Herbaut. L'élucidation des faits augmente "grâce notamment à l'appui de la vidéoprotection et de la police technique et scientifique", détaille-t-il. Les victimes se protègent davantage, notamment en matière de cambriolage. La police havraise constate par ailleurs "une tendance de fond" avec "la migration de certains délinquants vers le trafic de stupéfiants", considéré par certains comme plus lucratif. Un "changement de trajectoire" qui "se joue assez jeune".

Commissaire Herbaut Impossible de lire le son.

Si "le port est une porte d'entrée" pour la drogue dure, notamment la cocaïne, "les produits qui entrent ne se retrouvent pas nécessairement dans la délinquance havraise", souligne Edouard Philippe. Le cannabis reste la drogue la plus consommée et au cœur de la majorité des trafics locaux. Comme l'an passé, 59 points de deal ont été démantelés, avec parfois des condamnations importantes qui ont suivi.

En 2025, le parquet du Havre entend "frapper au portefeuille" les trafiquants en accentuant la saisie de leurs biens, comme les véhicules pouvant servir au trafic.