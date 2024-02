Le Havre. Délinquance : le bilan de 2023 en cinq chiffres

La lutte contre le harcèlement scolaire fait partie des préoccupations des autorités.

"Il y a un sujet de très grandes violences mettant en cause des mineurs de plus en plus jeunes" remarque Édouard Philippe, le maire du Havre, à l'issue de ce conseil local de sécurité et de prévention contre la délinquance. "Ce sont des faits complexes à appréhender avant qu'ils ne surviennent. Ils sont issus de disputes qui ont bien souvent débuté à l'intérieur des établissements scolaires" poursuit le maire, qui fustige "les effets moutonniers des réseaux sociaux".

"Une confusion entre le réel et le virtuel"

"On observe une confusion totale entre le virtuel et le réel chez les jeunes mis en cause, remarque le commissaire Herbaut, bien souvent, ils ne prennent conscience de la gravité des faits que lorsqu'ils sont placés en garde à vue". La police assure faire de ces affaires une priorité, comme lors du lynchage d'une adolescente victime de "happy slapping" en janvier. "Dès que le signalement est porté à notre connaissance, on s'emploie à identifier les protagonistes, à caractériser les faits et, de concert avec l'Éducation Nationale, on organise l'interpellation des auteurs". Dans ces affaires, "une course contre la montre s'engage". La saisie du téléphone des mis en cause est la clé pour leur résolution. Dans un second temps vient la réponse judiciaire, "pour marquer un coup d'arrêt à ces phénomènes".