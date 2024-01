Le Havre. Violente agression d'une mineure diffusée sur les réseaux sociaux : cinq jeunes filles poursuivies

Cinq mineures font l'objet de poursuites après avoir filmé et diffusé sur les réseaux sociaux l'agression d'une autre jeune fille, accompagnée de violences et de menaces de mort, a annoncé mercredi 17 janvier le parquet du Havre.

La semaine dernière, une mineure, agressée au sortir de son lycée au Havre, avait été frappée et contrainte de se dénuder. La scène avait été filmée et diffusée suivant un phénomène qualifié par le parquet de "happy slapping" (vidéo lynchage).

Quatre mineures avaient été placées en garde à vue au Havre lundi 15 janvier, et une cinquième mardi.

"Elles ont toutes été déférées au parquet et font l'objet de poursuites" des chefs de violences en réunion, menaces de mort, "captation et diffusion d'images à caractère pornographique" de mineur, et diffusion de ces images d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, indique mercredi 17 janvier Bruno Dieudonné, le procureur de la République du Havre.

"Les jeunes femmes reconnaissent leur participation aux faits reprochés mais minimisent leurs rôles respectifs. Le mobile de l'agression reste vague", ajoute-t-il.

Le parquet avait demandé le placement en détention provisoire d'une des suspectes, âgée de seize ans, mais le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en centre éducatif fermé jusqu'à l'audience de jugement, fixée au mardi 13 février. Le parquet a requis pour les quatre autres un placement sous contrôle judiciaire avec placement éducatif et couvre-feu.