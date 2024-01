Le Havre. Elles obligent une camarade à se dénuder, la violentent et diffusent les images… Quatre mineures en garde à vue

Les faits font froid dans le dos et les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Quatre jeunes femmes mineures, âgées de 15 à 16 ans, ont été placées en garde à vue, lundi 15 janvier, informe le parquet du Havre. Elles sont soupçonnées d'avoir violemment agressé une jeune femme, elle aussi mineure, étudiante au lycée Lavoisier, le mardi 9 janvier aux alentours de 17h30.

Cette jeune victime aurait subi les premières violences au sortir de l'établissement, avant d'être emmenée dans un endroit plus excentré. "Elle a alors été frappée et contrainte de se dénuder. Ces violences ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux", précise encore le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné.

Le "happy slapping"

Les chefs d'accusation retenus sont violence en réunion, menace de mort avec ordre de remplir une condition, captation et diffusion d'images présentant un caractère pornographique, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la communication d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, ce qui est aussi appelé le "happy slapping".

Les gardes à vue des jeunes femmes peuvent être prolongées jusqu'au mercredi 17 janvier dans la matinée. Certaines d'entre elles sont aussi soupçonnées d'être impliquées dans une deuxième agression, le lundi 8 janvier, qui a fait l'objet d'une plainte au commissariat du Havre.