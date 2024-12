Le Havre. Ils prostituaient des ados recrutées sur les réseaux sociaux : prison ferme pour deux proxénètes

Les jeunes femmes qu'ils conduisaient à se prostituer avaient entre 14 et 17 ans, au moment des faits. Deux prévenus étaient jugés mardi 17 et mercredi 18 décembre, dans le cadre d'une affaire de proxénétisme, devant le tribunal du Havre. En raison de l'âge des victimes, l'audience s'est déroulée à huis clos.

Des victimes vulnérables

Les prévenus, qui comparaissaient détenus, étaient poursuivis pour avoir prostitué cinq mineures, entre 2021 et juin 2022 pour l'un, et courant juin 2022 pour le second. Des victimes "particulièrement vulnérables et pour certaines prises en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment des faits", précise dans un communiqué le parquet du Havre, mobilisé contre le proxénétisme aux côtés des forces de l'ordre.

Au Havre et dans toute la Normandie

C'est par les réseaux sociaux que ces proxénètes recrutaient leur victime. "Les deux hommes ont contraint ces mineures à se prostituer au Havre mais aussi dans toute la Normandie", relate le parquet. Ces deux hommes d'origine étrangère, sans antécédents judiciaires, encouraient jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Ils ont été condamnés à des peines de six ans de prison ferme avec maintien en détention et interdiction de paraître sur le territoire français pour une durée de cinq ans.