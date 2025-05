Le Havre. Un bébé tigre livré chez lui : le kickboxeur Jérôme Le Banner se défend devant le tribunal

"C'est une peine juste", estime Jérôme Le Banner. L'ancien kickboxeur, désormais reconverti dans le cinéma, a été condamné, mardi 13 mai, à verser 5 000€ à la Société havraise de protection des animaux (SHPA). Il comparaissait devant le tribunal correctionnel du Havre dans une rocambolesque affaire de détention d'animal sauvage. Un bébé tigre - ou tigreau - en l'occurrence, livré à son domicile, près d'Etretat, le 25 septembre 2018. C'est lui-même qui avait alerté les autorités.

Jérôme Le Banner estime que la peine est "juste".

Sur les neuf prévenus renvoyés devant la justice dans cette affaire, seuls trois se trouvaient dans la salle, un quatrième étant jugé en visio depuis sa prison. S'il ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés, cet habitant d'Elbeuf est soupçonné d'avoir loué le bébé tigre à plusieurs reprises. L'animal apparaît notamment dans le clip d'un rappeur rouennais, qui approche aujourd'hui les 400 000 vues. C'est ce même tigreau qui atterrit chez Jérôme Le Banner, par le biais d'un de ses amis, restaurateur au Havre. "Il m'a dit qu'il avait un tigre, j'ai pensé à une blague", déclare le kickboxeur, qui assure n'avoir jamais commandé de tigre.

Fort Boyard et NCIS

Après s'être photographié avec l'animal, le couple Le Banner (les époux sont depuis séparés) souhaite rapidement s'en séparer. A la barre, le kickboxeur indique qu'il a notamment joint un ami travaillant au Fort Boyard, mais aussi une amie policière. Il appellera le lendemain un vétérinaire, espérant pucer le tigre pour le suivre à la trace. "On s'est cru dans NCIS", continue Le Banner. Le lendemain, le retour du tigreau à Elbeuf est organisé, toujours par le biais de l'ami restaurateur. Mais le couple va finalement renoncer à renvoyer l'animal, redoutant qu'il ne soit tué par le vendeur.

Kibo a depuis été confié à un refuge.

L'alerte aux autorités conduira quatre jours plus tard à la mise à l'abri du bébé tigre, baptisé Kibo. Le kickboxeur fait en parallèle livrer 4 000€ au supposé propriétaire elbeuvien. "Une forme de tranquillité, dit-il, ils savent où j'habite, et on parle d'énergumènes capables de jeter un bébé tigre sur l'autoroute !"

"Content que le tigre soit en vie"

Si le kickboxeur et son ex-épouse ont eu "une réaction qu'il faut saluer", le procureur s'interroge sur leurs intentions réelles. "Il se passe quand même 24 heures où on récupère le tigre, on prend des photos et c'est au moment où l'on apprend qu'on pourrait avoir des ennuis qu'on change d'avis !" pointe-t-il, réclamant 10 000€ d'amende pour les époux Le Banner et leur ami restaurateur, et jusqu'à 20 000€ pour le supposé vendeur d'Elbeuf. "La procédure a commencé grâce à Jérôme Le Banner", a de son côté plaidé Me Guillaume Routel, avocat du kickboxeur, soulignant que "pas un élément ne laisse penser qu'il a commandé un tigre".

Outre la condamnation de Jérôme Le Banner à verser 5 000€ à la SHPA, les prévenus sont condamnés à des peines allant de 1 000€ avec sursis à 5 000€, peine maximale, pour l'Elbeuvien. Le rappeur sera jugé ultérieurement.

"J'aurais dû agir autrement, c'est clair, mais je suis content que le tigre soit en vie", a réagi Jérôme Le Banner à l'issue du jugement. Il a régulièrement pris des nouvelles de Kibo, confié à Tonga Terre d'Accueil en 2018.