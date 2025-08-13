En ce moment Messy Lola YOUNG
Caen. L'incendie du restaurant Gustave est d'origine criminelle

Sécurité. Place Saint-Sauveur, à Caen, les flammes ont ravagé le restaurant Gustave. C'était le 6 août dernier, mais depuis l'enquête a avancé et le procureur de la République confirme la piste criminelle.

Publié le 13/08/2025 à 09h23 - Par Jimmy Joubert
Caen. L'incendie du restaurant Gustave est d'origine criminelle
L'enquête se poursuit sur l'incendie du restaurant Gustave, et c'est d'origine criminelle. - Illustration

C'était le 6 août dernier, il était 3h15 du matin quand le restaurant Gustave était ravagé par les flammes sur la place Saint-Sauveur, à Caen. Au total, 19 personnes avaient été évacuées en pleine nuit, et aucun blessé n'avait été déploré. Depuis, l'enquête avance. Le procureur de la République, Joël Garrigue a confirmé la piste criminelle. Une piste qui avait été rapidement privilégiée par les enquêteurs.

Il a allumé un feu au milieu du mobilier de la terrasse

Selon des images de vidéosurveillance, un homme a été repéré en allumant un feu au milieu du mobilier de la terrasse placé devant la façade de l'établissement. Il n'a pas encore été identifié, car son visage était masqué lors des faits. Les raisons de cet acte restent encore à déterminer pour les enquêteurs qui sont à sa recherche.

Désormais, une palissade de 2,80m a été érigée devant la façade du restaurant Gustave, qui employait 24 salariés. Une manière d'éviter les regards curieux sur les restes calcinés du bâtiment. C'est aussi un moyen de sécurité, car la structure métallique est encore debout, mais reste fragile.

