Faits divers. Un incendie dans un foyer de Mondeville, 19 personnes évacuées

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi 12 août à mercredi 13 août, dans un foyer de Mondeville, au-dessus du bar-restaurant Le Central. 19 personnes ont été évacuées par les secours. 

Publié le 13/08/2025 à 08h37 - Par Elvire Alix
Faits divers. Un incendie dans un foyer de Mondeville, 19 personnes évacuées
40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet incendie.  - Illustration

Cette nuit, un incendie s'est déclaré dans une chambre du foyer situé au-dessus du bar-restaurant Le Central à Mondeville. Alertés aux alentours de deux heures du matin, les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu. 40 d'entre eux ont été mobilisés sur cet incendie. 

Deux personnes légèrement intoxiquées

Par précaution, les secours ont évacué 19 personnes. Après un examen du Samu, deux d'entre elles ont été légèrement intoxiquées. Elles n'ont pas souhaité être prises en charge et transportées à l'hôpital.

