Faits divers. Un incendie dans un foyer de Mondeville, 19 personnes évacuées

Cette nuit, un incendie s'est déclaré dans une chambre du foyer situé au-dessus du bar-restaurant Le Central à Mondeville. Alertés aux alentours de deux heures du matin, les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu. 40 d'entre eux ont été mobilisés sur cet incendie.

Deux personnes légèrement intoxiquées

Par précaution, les secours ont évacué 19 personnes. Après un examen du Samu, deux d'entre elles ont été légèrement intoxiquées. Elles n'ont pas souhaité être prises en charge et transportées à l'hôpital.