[Rétrospective]. Les trois événements de l'année à Rouen

L'année 2025 a été particulièrement riche en événements à Rouen. Tendance Ouest en a sélectionné trois qui se sont démarqués. Il s'agit du Tour de France, l'arrivée du cheval Zeus des JO sur l'Agora Sequana et le spectacle Luminiscence au cœur de la cathédrale.

Le Tour de France

Mardi 8 juillet dernier a été marqué par la quatrième étape du Tour de France entre Amiens et Rouen. Les coureurs sont entrés au cœur de la Métropole Rouen Normandie par La Neuville-Chant-d'Oisel. Au total, pour les 46 derniers kilomètres du Tour de France, ils sont passés par 10 communes de la Métropole et ont dû relever des défis comme la côte de Bonsecours (900m à 7,2 %), la côte de Grand'Mare (1,8km à 5 %) et la rampe Saint-Hilaire, un mur de 900m avec des passages à 15 %, avant de franchir les derniers 500m du boulevard de l'Yser jusqu'à la ligne d'arrivée place du Boulingrin.

[photo]

Zeus sur l'Agora

L'année 2025 a été marquée par l'arrivée de Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, conduite par le Rouennais Thomas Jolly. Il est arrivé dimanche 11 mai sur l'Agora Sequana de Rouen située sur les quais rive droite, à l'endroit où se trouvait l'ancien Panorama XXL, et y est resté jusqu'au vendredi 23 mai. Ce sont les équipes de l'Atelier Blam de Nantes qui ont conçu ce cheval mesurant 1,80m au garrot et de 340g.

Zeus, le cheval de la cérémonie des Jeux olympiques, s'est installé à l'Aglora à Rouen en mai dernier.

Le spectacle "Luminiscence"

Luminiscence, un spectacle immersif de vidéo mapping, qui mêle histoire et musique live, s'est joué dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen à partir du vendredi 24 janvier 2025 et a été prolongé jusqu'au vendredi 23 mai dernier. Ce spectacle a attiré plus de 60 000 spectateurs en deux mois à Rouen. Il retraçait toute la construction de la cathédrale à travers les siècles et la vidéo mapping était accompagnée d'une voix off.

En janvier 2025, la cathédrale de Rouen a accueilli le spectacle "Luminiscence".