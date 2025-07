Seine-Maritime. Tour de France 2025 : ces villes font le plein d'animations

Le passage de la Grande Boucle à Rouen mardi 8 juillet est un événement attendu. Pour l'occasion, de nombreuses animations sont organisées dans la ville aux cent clochers et dans les communes voisines comme Darnétal, Le Mesnil-Esnard et Belbeuf.

Une exposition et des stands à Rouen

Jusqu'au 26 juillet, une exposition sur Jacques Anquetil, l'un des plus grands coureurs cyclistes normands, est installée au premier étage de l'hôtel de Ville de Rouen. Des vélos d'époque, des maillots et des archives sont à découvrir. Le 8 juillet lors du passage du Tour de France, un écran géant sera installé sur le parvis de l'hôtel de Ville pour suivre l'étape en direct. Des stands seront aussi tenus par la police municipale et nationale, le CHU de Rouen et le service de location de vélo Lovélo.

Des initiations au vélo trial à Darnétal

Mardi 8 juillet dès 13h30, un village festif sera installé sur le parvis de l'église Carville de Darnétal "à 100m du passage des coureurs", précise Denis Guérin, adjoint au maire. Une exposition BD sur les histoires incroyables du Tour de France sera à découvrir comme "un stand photo où l'on peut mettre sa tête et se mettre dans la peau d'un coureur", ajoute-t-il. Ce jour-là, "nous allons aussi tenir un stand afin de valoriser notre école de vélo", renchérit Aurélien Lanchon, président du club l'Union cycliste darnétalaise. Une animation sur le vélo trial, une discipline qui consiste à franchir des obstacles sans poser pied à terre, est aussi prévue. A travers cet événement, le club espère aussi gagner en visibilité et en adhérents. La journée se clôtura avec une projection en plein air du film culte Les Triplettes de Belleville au 1 allée de la Gare à partir 21h30.

Soutenir les coureurs au Mesnil-Esnard

De 13h à 18h, sur le parvis de la mairie du Mesnil-Esnard, des vélos smoothies seront installés. Si vous ne connaissez pas le principe, un mixeur fonctionne en pédalant sur le vélo. Vous pourrez aussi suivre le Tour en direct sur un écran géant et profiter d'une buvette tenue par le bar le Neptune. Et au vu de la portée internationale de l'événement, la Ferme linguistique du Mesnil-Esnard tiendra un stand. "Nous allons inviter les gens qui parlent d'autres langues que le français à encourager les cyclistes dans leur langue", explique Olivier Massé, fondateur de ce centre de formation. "On prendra des vidéos dans le but d'en faire un clip qui sera rediffusé sur nos réseaux sociaux." Et vers 16h45, les premiers coureurs arriveront dans la ville.

Du kayak et du vélo à Belbeuf

Mardi 8 juillet dès 10h, "on va proposer des animations pour les enfants à vélo", explique Alexis Gogdet, apprenti au sein de la base nautique Pagaies en Seine de Belbeuf. Les enfants de 7 à 14 ans découvriront le parcours "Savoir rouler à vélo" de 10h à 16h30 et une buvette sera installée jusqu'à 18h. Une trentaine de vélos et des casques seront mis à leur disposition. L'occasion aussi pour les plus jeunes de se familiariser avec les panneaux de signalisation. "On mettra aussi en place un parc à vélos pour les personnes venant de Rouen" pour voir l'arrivée des coureurs. Et ceux qui le souhaitent pourront même louer des kayaks et apercevoir les coureurs depuis la Seine.

Le 8 juillet, une chose est sûre : animations, surprises et festivités seront au rendez-vous à Rouen et ses alentours !