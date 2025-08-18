En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Orne. Corentin Brand est auteur de jeux de société

Loisir. A 32 ans, Corentin Brand a une passion pour la création de jeux de société. Après un premier jeu édité en 2024 par la maison d'édition du Time's Up, son second est en cours d'achèvement.

Publié le 18/08/2025 à 18h26 - Par Simon Lebaron
Corentin Brand a créé les jeux de société Pikit et Forfort. - Simon Lebaron

Les jeux lui collent à la peau. A 32 ans, Corentin Brand est graphiste et travaille à mi-temps en tant que préparateur de commandes à l'usine. Et à ses heures perdues, "environ une journée dispatchée sur la semaine", il crée des jeux de société. A l'image de Forfort, son deuxième projet dont il a définitivement figé les règles et mécanismes en août. Dans ce jeu sur le thème médiéval où chacun a une pioche de cartes, "la construction et l'affrontement se coordonnent pour gagner la partie", présente-t-il.

Corentin Brand décrit Forfort :

Un déclic en Bolivie

Avant d'ajouter auteur de jeux de société à son CV, Corentin Brand a eu le "déclic" de cette passion lors d'un voyage en Bolivie, en 2019, où il a testé le Cacho, un dérivé du Yahtzee. "En rentrant, j'ai pris tout ce que j'avais sous la main pour créer un prototype : j'ai pris des papiers pour créer des cartes, des petites billes pour compter les points", détaille-t-il. Après 2 à 3 mois d'essais et un financement participatif, il fait fabriquer 100 exemplaires de Je dis oui au huit. Puis le propose à des maisons d'édition.

Distribué dans 16 pays et 9 langues

Malgré un premier contrat rompu à cause de la pandémie de Covid-19, il retente sa chance en 2022 auprès de cinq éditeurs. Cette fois la réponse est positive. "J'ai relu le mail 30 fois, pour le plaisir de lire qu'on allait me signer un contrat", sourit Corentin Brand. Son jeu est développé pendant un an avec les éditions Repos Production qui ont édité notamment Time's Up et Seven Wonders. Renommé Pikit, le jeu familial, qui mêle cartes et dés, sort en avril 2024. Il s'est écoulé à plus de 20 000 exemplaires, dans 9 langues et 16 pays différents.

S'il ne souhaite pas faire de sa passion son métier principal, Corentin Brand couve toujours quelques idées. "J'ai un carnet où depuis la signature du contrat, j'ai une dizaine de prototypes écrits", souligne-t-il. Il les garde de côté pour se concentrer actuellement sur son second jeu, Forfort. Il lancera en novembre une cagnotte participative pour l'auto-éditer.

