Calvados. Une personne en hypothermie sauvée en mer au large de la côte Fleurie

Une personne en difficulté a été secourue lundi 15 décembre, en milieu de journée, au large de la plage de Pennedepie sur la côte Fleurie, dans le Calvados, à l'issue d'une rapide mobilisation des secours.
Alerté par la gendarmerie de Pont-l'Evêque, le Cross Jobourg, chargé de coordonner les opérations de sauvetage en mer, a immédiatement engagé plusieurs moyens. La victime a été rapidement repérée, inanimée dans l'eau, avant d'être prise en charge par les secours.
La victime a été hélitreuillée
Hélitreuillée sur zone, la personne a ensuite été transportée en urgence vers l'hôpital Jacques Monod du Havre. Souffrant d'une importante hypothermie, elle a toutefois repris connaissance et a été confiée aux équipes médicales.
Les autorités rappellent qu'en cas de danger en mer, ou si vous êtes témoin d'une situation à risque, il est essentiel de donner l'alerte sans attendre en composant le 196 ou en contactant les secours sur le canal 16 de la VHF, numéros dédiés aux urgences maritimes.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.