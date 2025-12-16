Calvados. Une personne en hypothermie sauvée en mer au large de la côte Fleurie

Une personne en difficulté a été secourue lundi 15 décembre, en milieu de journée, au large de la plage de Pennedepie sur la côte Fleurie, dans le Calvados, à l'issue d'une rapide mobilisation des secours.

Alerté par la gendarmerie de Pont-l'Evêque, le Cross Jobourg, chargé de coordonner les opérations de sauvetage en mer, a immédiatement engagé plusieurs moyens. La victime a été rapidement repérée, inanimée dans l'eau, avant d'être prise en charge par les secours.

La victime a été hélitreuillée

Hélitreuillée sur zone, la personne a ensuite été transportée en urgence vers l'hôpital Jacques Monod du Havre. Souffrant d'une importante hypothermie, elle a toutefois repris connaissance et a été confiée aux équipes médicales.

Les autorités rappellent qu'en cas de danger en mer, ou si vous êtes témoin d'une situation à risque, il est essentiel de donner l'alerte sans attendre en composant le 196 ou en contactant les secours sur le canal 16 de la VHF, numéros dédiés aux urgences maritimes.