Gastronomie. David Gallienne veut "démocratiser la cuisine étoilée" avec son Normandy Tour

Economie. Le chef étoilé du Jardin des plumes à Giverny, David Gallienne, relance son Normandy Tour pour les fêtes de fin d'année. Avec son food-truck, il va à la rencontre des Normands sur les marchés pour proposer ses produits et menus de fête à des prix abordables.

Publié le 16/12/2025 à 09h00 - Par Pierre Durand-Gratian
David Gallienne se prépare à reprendre son Normandy Tour pour les fêtes de fin d'année. - Yvan Moreau

David Gallienne, chef étoilé du Jardin des plumes à Giverny, relance son Normandy Tour. Il va à la rencontre des gourmands sur les marchés au quatre coins de la région entre mercredi 17 et mardi 23 décembre. 

Pouvez-vous expliquer ce qu'est le Normandy Tour ?

"C'est un concept que j'ai lancé il y a quelques années. L'idée est de démocratiser la cuisine étoilée et de la rendre accessible à tous. Ce n'est pas évident pour tout le monde de pousser les portes d'une maison étoilée. C'est donc une manière d'aller à leur rencontre et de les régaler. C'est un food-truck, Picorette, avec lequel on va sillonner les routes de Normandie pour réchauffer les cœurs."

Qu'est-ce que ça représente pour vous ces rencontres avec le public ?

"Depuis 2020 et le sacre de 'Top Chef', il y a cette notoriété qui s'est accrue. Finalement, c'est une manière pour moi de remercier les gens en allant les rencontrer, discuter avec eux, les remercier de me suivre à travers les réseaux sociaux ou la télévision. C'est toujours beaucoup de plaisir."

Qu'est-ce qu'on mange avec Picorette ?

"Tout est préparé dans nos cuisines. On propose nos produits festifs : foie gras, escargots ou truite fumée... Mais aussi un menu à 18€, entrée, plat et dessert. On mange local. On va réaliser un magnifique pâté en croûte avec le cochon de Bayeux et des chanterelles grises. Ensuite, on fera un suprême de volaille, car les fêtes, ce sont les volailles, que l'on va accompagner d'un céleri cuisiné comme un risotto. En dessert, il y aura un choix entre la mousse au chocolat, bien gourmande ; et pour ceux qui n'aiment pas, on fera, dans l'esprit d'une teurgoule, une mousse de riz au lait avec cette croûte caramélisée. Et on va la parfumer à la vanille."

Comment faites-vous un menu à 18€ ?

"Eh bien, on gagne peu d'argent... Mais ce n'est pas le but de l'opération. On veut régaler les Normands et on espère les voir nombreux sur les sept dates."

Le repas de Noël est aussi parfois stressant quand on reçoit... Encouragez-vous à cuisiner pour les fêtes ?

"On peut cuisiner à moindre coût ! Ce n'est pas une obligation de mettre de la truffe, du caviar ou du homard pour que ce soit beau. On peut sublimer des produits plus accessibles, moins chers. C'est ce qu'on veut prouver avec notre menu à 18€, avec des produits de saison et de qualité. Et on a tout le terroir en Normandie !"

Quels sont vos souvenirs de repas de Noël, avant que vous deveniez chef ?

"Il y avait des produits qu'on mangeait très peu dans l'année et que l'on avait à cœur de retrouver pour Noël en famille, comme la bouchée à la reine avec le ris de veau, un classique que faisait ma grand-mère pour le déjeuner le 25 décembre. Et puis, il y avait ce joli chapon qui était fini au pain et au lait à la ferme pour avoir une chair très moelleuse, très gourmande. Un chapon très gras que l'on partageait. C'est ça la cuisine : le partage et la convivialité. C'est toute la magie de Noël."

Les dates du Normandy Tour de David Gallienne

17 décembre : Le Neubourg

18 décembre : Alençon

19 décembre : Le Havre

20 décembre : Dieppe

21 décembre : Rouen Vieux-Marché

22 décembre : Pont-l'Evêque

23 décembre : L'Aigle

