Gastronomie. Une table normande consacrée parmi les 10 meilleurs restaurants de musée

Economie. Entre art et gastronomie, le restaurant Oscar, niché au cœur du Musée des impressionnismes à Giverny, vient d'être consacré parmi les 10 meilleurs restaurants de musée en France. Une belle reconnaissance pour le chef David Gallienne, qui célèbre ici la Normandie, la cuisine végétale et l'esprit Monet dans un décor lumineux signé Reichen & Robert.

Publié le 04/11/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Un vent étoilé souffle sur Giverny : le restaurant Oscar classé dans le top des musées gourmands. - Oscar sur Instagrm

C'est le prestigieux magazine AD (Architectural Digest) qui signe ce classement des 10 meilleurs restaurants de musées en France. Connue pour son œil affûté sur le design, l'architecture et l'art de vivre, la rédaction a parcouru l'Hexagone à la recherche de ces lieux où la gastronomie rencontre la culture. Et parmi ces adresses d'exception, une table normande tire brillamment son épingle du jeu : Oscar, au Musée des impressionnismes de Giverny.

Giverny : quand la cuisine rencontre l'art au Musée des impressionnismes

A deux pas de la maison de Claude Monet, le restaurant Oscar s'impose comme une halte incontournable pour les gourmets de passage à Giverny. Ouvert en 2024, cet écrin de lumière imaginé par les architectes Reichen & Robert allie modernité, terroir et sens du détail. Le lieu rend hommage au véritable prénom du maître de l'Impressionnisme, Oscar, et invite à un voyage sensoriel entre assiette et toile.

Le chef David Gallienne, déjà étoilé pour son établissement Le Jardin des Plumes, y célèbre les produits normands dans une carte courte, sincère et inspirée. Son credo : le goût du vrai, du végétal et du local.

Une carte locavore et créative signée David Gallienne

Chez Oscar, la carte change au gré du marché. On y déguste des chips de champignons shiitakés, un bœuf bourguignon réconfortant, une mousse chocolat-betterave ou encore un financier au foin.

Chaque assiette raconte une histoire, un paysage, une émotion. Les cocktails aux spiritueux normands prolongent l'expérience, tandis que les soirées musicales ajoutent une touche conviviale à cette table déjà pleine de charme.

Le restaurant dispose également d'une terrasse baignée de lumière, idéale pour prolonger la visite du musée autour d'un verre ou d'un dessert flambé : les crêpes Suzette en tête.

Une expérience culturelle et gourmande à vivre toute l'année

Le Musée des Impressionnismes abrite des œuvres signées Claude Monet, Pierre Bonnard ou Gustave Caillebotte, mais aussi un magnifique jardin paysager imaginé par Mark Rudkin. A seulement quelques mètres, la célèbre maison de Monet et son bassin aux nymphéas complètent cette immersion artistique.

Bonne nouvelle : si le musée ferme ses portes de novembre à mars, le restaurant Oscar reste ouvert toute l'année (du jeudi au dimanche en basse saison, et tous les jours à midi dès le printemps).

Une adresse où l'on vient autant pour le plaisir de la table que pour l'émotion du lieu, à découvrir ou redécouvrir à Giverny.

Infos pratiques

  • Oscar - Musée des impressionnismes, Giverny
  • 99, rue Claude Monet - 27620 Giverny
  • Menu 3 services à 39€
  • Site : www.oscargiverny.com

