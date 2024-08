Emily in Paris. Netflix fait rayonner Giverny et la Normandie, quel impact sur la région ?

Giverny à l'écran

Dans la nouvelle saison de Emily in Paris, l'héroïne américaine, Emily Cooper, interprétée par Lily Collins, rejoint son amie Camille à Giverny, le village pittoresque de Normandie célèbre pour ses jardins impressionnistes. Les spectateurs sont transportés dans un cadre bucolique où les fleurs et les couleurs éclatent, et chaque recoin semble tout droit sorti d'une toile de maître. Cette représentation idyllique promet de susciter un intérêt accru pour cette destination déjà prisée, transformant les jardins de Monet en un nouvel incontournable pour les voyageurs du monde entier.

L'effet "Emily in Paris"

Les professionnels du tourisme s'attendent à une saison record, marquée par l'arrivée massive de visiteurs désireux de marcher dans les pas d'Emily et d'immortaliser leur passage avec un selfie au cœur de ces décors enchanteurs.

Cet engouement pour les lieux de tournage n'est pas un phénomène nouveau. Le ciné-tourisme, qui consiste à visiter des lieux rendus célèbres par des films ou des séries, est en pleine expansion. Des productions comme Lupin ou Bienvenue chez les Ch'tis ont déjà prouvé l'impact significatif qu'une œuvre audiovisuelle peut avoir sur la fréquentation touristique d'une région.

Les défis du surtourisme

Cette tendance, si elle est un formidable levier de promotion pour les régions, n'est pas sans poser quelques défis. Le succès planétaire de séries comme Emily in Paris peut entraîner une surfréquentation des sites, mettant à l'épreuve les infrastructures locales et modifiant l'expérience des visiteurs.

Un bienfait pour les commerces locaux

A titre d'exemple, la boulangerie de Thierry Rabineau, située dans le quartier latin de Paris et apparue dans Emily in Paris, a vu sa clientèle augmenter de manière spectaculaire. "Nous avons constaté une hausse de 40% des visiteurs étrangers depuis la diffusion de la série", explique Thierry Rabineau. Le phénomène est tel que le boulanger a dû renforcer ses équipes, employant désormais 10 salariés et 2 apprentis supplémentaires. "Tous les jours, nous recevons des touristes venus spécialement pour voir notre boulangerie. C'est devenu une attraction à part entière", ajoute-t-il. La série a également eu un effet direct sur les affaires locales, transformant les périodes de creux en mois de haute saison financière.