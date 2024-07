Giverny. Emily in Paris, le trailer de la saison 4 enfin dévoilé… Ou plutôt devrait-on dire Emily in Normandy ?

La dernière bande-annonce de la saison 4 de la très populaire série Netflix a révélé que les décors enchanteurs de Giverny feront partie intégrante des nouveaux épisodes.

Un décor romantique et poétique

Les jardins de Claude Monet à Giverny, avec leurs nymphéas et leur célèbre pont japonais, ont servi de cadre pour plusieurs scènes de cette nouvelle saison. Ce lieu, déjà prisé des amoureux de l'art et de la nature du monde entier, est connu pour ses paysages bucoliques et sa maison aux volets verts, qui apparaissent également dans le teaser de la série. La fondation Monet Giverny a même partagé sur Facebook une photo de Lily Collins, l'actrice principale, en costume bleu électrique, se promenant dans ces jardins enchanteurs.

Le post Instagram de la maison Claude Monet à Giverny, qui témoignait de la présence de l'actrice pour un tournage quelques semaines avant.

Un cliché adoré

Depuis la première saison, "Emily in Paris" est reconnue pour son image idéalisée et parfois cliché de la France. Des ruelles pittoresques de Paris aux vignobles de la Champagne, la série ne manque jamais de montrer la France sous son meilleur jour. Et même si cela peut sembler stéréotypé, les spectateurs en redemandent. Cette vision romantique et épurée de la vie française est exactement ce que les fans aiment voir à l'écran. C'est une image d'Epinal, mais c'est précisément pour cela qu'on regarde "Emily in Paris". Alors imaginer la Normandie dans l'œil des créateurs de la série, c'est se demander sous quel angle ils vont romantiser la région !

Un nouveau souffle touristique

La Normandie espère que cette exposition à l'écran attirera de nombreux visiteurs, tout comme Paris a vu affluer les touristes sur les traces de l'héroïne de la série. Le tournage à Giverny, qui s'est déroulé en juin, pourrait bien booster le tourisme local. Les fans de la série, ayant déjà marché dans les pas de Lily Collins dans les rues parisiennes, se rendront peut-être en Normandie pour découvrir les jardins de Monet et le village pittoresque de Giverny.

En attendant la diffusion

Les nouveaux épisodes d'Emily in Paris seront disponibles sur Netflix à partir du 15 août 2024 pour la première partie de la saison 4, et il faudra attendre le 12 septembre pour découvrir la suite. La série a déjà été visionnée plus de 50 millions de fois à travers le monde, et cette nouvelle saison promet de séduire encore davantage les amateurs de clichés charmants et de paysages idylliques.