Normandie. "Il faut dire stop" : le chef David Gallienne, hospitalisé, interpelle le gouvernement sur la santé mentale des restaurateurs

Depuis Le Jardin des Plumes à Giverny, son restaurant étoilé, David Gallienne raconte avoir reçu plus de 2 000 messages en 48 heures après avoir partagé son témoignage sur les réseaux sociaux.

"Des chefs, des restaurateurs, des artisans, tous racontent la même chose : une charge mentale constante, des tensions financières, une impossibilité de lever le pied, jusqu'à la rupture. A un moment, il faut dire stop", déclare le chef normand.

Son message dépasse le cadre personnel. Il traduit le ras-le-bol silencieux d'un secteur entier, frappé par des années de crises successives et une pression économique devenue insoutenable.

“Je parle pour nous tous” : une alerte pour toute la filière

Pour David Gallienne, cette situation n'est pas un cas isolé. Il affirme qu'un écosystème entier est en danger. "Si nous nous écroulons, c'est tout un réseau qui tombe avec nous : les agriculteurs, les pêcheurs, les maraîchers, les fournisseurs…"

Son témoignage, largement relayé, a suscité une vague de soutien inédite parmi les chefs, artisans et entrepreneurs indépendants. Beaucoup y voient une parole libératrice, dans un milieu où l'endurance et la passion ont trop souvent remplacé l'écoute et la prévention.

Une interpellation directe du gouvernement

Le chef interpelle désormais le gouvernement. Il appelle à la mise en place de mesures concrètes pour prévenir le burn-out et accompagner les personnels en détresse :

Des cellules d'écoute gratuites et anonymes dédiées aux métiers de bouche et de salle.

Des moratoires express sur certaines charges, pour éviter les effondrements financiers.

Une culture managériale plus humaine, avec des temps de repos et des formations à la prévention du burn-out.

Pour lui, il est temps que la santé mentale devienne une priorité politique et économique, au même titre que la rentabilité ou la performance.

“Ne refermons pas la parenthèse”

Reconnu pour sa cuisine sensible et son attachement à la Normandie, David Gallienne, gagnant de Top Chef 2020 et chef étoilé au Guide Michelin, promet de continuer à parler : "Ce qui m'est arrivé, d'autres le vivent. J'ai eu la force de le dire ; à nous tous de ne pas refermer la parenthèse. Je veux rassembler, proposer, sans stigmatiser ni opposer."

Dans son restaurant Le Jardin des Plumes, où la nature et la gastronomie se rencontrent, le chef prône une vision plus apaisée du métier : celle d'une cuisine du cœur, mais aussi de l'équilibre et de la bienveillance.