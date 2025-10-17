Le Havre. Violences sexuelles : le diocèse lance un appel à témoignages 

Un appel à témoignages a été publié jeudi 16 octobre sur le site du diocèse du Havre. L'instance religieuse explique que deux personnes ayant déposé plainte auprès de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation (INIRR) ont récemment obtenu le statut de victimes de violences sexuelles. Leur plainte visait le même prêtre : le père Pierre Bernard, ayant exercé dans le diocèse du Havre, mort en 2018 à l'âge de 97 ans.

Recueillir la parole

L'institution invite donc "toute personne qui aurait été victime ou témoin d'actes répréhensibles" de la part de ce prêtre à contacter la cellule d'écoute du diocèse, qui exprime par ailleurs son soutien "aux victimes reconnues ainsi qu'à leur famille".

"Il est essentiel de pouvoir recueillir la parole de celles et ceux qui auraient subi ou observé de tels actes, afin d'évaluer la réalité du préjudice subi et de contribuer à faire la vérité" ajoute le diocèse, qui assure que toute parole sera "accueillie avec respect, discrétion et bienveillance". Les témoignages, qui peuvent être adressés de façon confidentielle, peuvent être envoyés par mail à ecoute.victimes@catholique-lehavre.cef.fr.

Passé par l'Institution Saint-Joseph

Selon Le Courrier Cauchois, les faits concernés par les plaintes déjà déposées sont prescrits par la justice, et remontent aux années 50-60. A l'époque, le père Bernard était préfet de discipline à l'Institution Saint Joseph, où fut ensuite aumônier du collège, jusqu'en 1986.

De 1986 à 1998, le prêtre mis en cause a été curé d'Octeville-sur-Mer. Il fut ensuite au service de la paroisse Saint Martin du Littoral (Le Havre/Sainte-Adresse) et aumônier des Scouts unitaires. L'homme d'Église avait pris sa retraite en 2014.