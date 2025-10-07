Religion. Le Diocèse du Havre veut se transformer pour mieux répondre aux besoins de la société actuelle

Le Diocèse du Havre faisait sa rentrée lundi 6 octobre. Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, a insisté sur la nécessité pour l'Eglise de se transformer. "A la suite des célébrations marquant le cinquantième anniversaire de la création du diocèse et dans la continuité des récentes démarches synodales pour réfléchir à son organisation, notre Eglise diocésaine est entrée dans une nouvelle étape : celle des décisions et de la mise en œuvre de transformations." Cette démarche vise à mieux œuvrer en faveur des trois missions essentielles de l'Eglise : annoncer, célébrer et servir. "On est dans un changement d'époque. Il faut évoluer pour que l'Eglise continue d'exister. Il faut innover."

Des actions en faveur des jeunes

Au sein de la pastorale des jeunes (de 9 à 35 ans) une équipe de transformation a été mise en place. Deux temps forts sont organisés cette année.

Une journée mondiale de la jeunesse se déroulera pour la première fois le 22 novembre. Pour tous les jeunes du diocèse, à partir de 11 ans, une marche aux flambeaux partira de l'église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer pour rejoindre la cathédrale.

Les rencontres européennes de Taizé se déroulant à Paris cette année, le Diocèse va organiser un voyage du 28 décembre au 1er janvier (pour les jeunes majeurs). Ce sont des milliers de jeunes venus du monde entier qui sont attendus dans la capitale. L'accueil se fera dans les familles des paroisses.

Le baptême

Les demandes de baptême sont en hausse et les futurs baptisés sont de plus en plus jeunes. Deux tiers ont moins de 25 ans sur le diocèse du Havre. "Les jeunes sont très à l'aise avec leur foi. Il n'y a plus de honte." En cinq ans, le nombre de baptêmes sur le diocèse du Havre a été augmenté par quatre. 115 adultes et adolescents ont été baptisés lors de la veillée pascale 2025.

Penser à l'avenir

Pour accompagner le Diocèse dans sa démarche de transformation, une Assemblée plénière diocésaine a rassemblé 146 personnes le 25 janvier dernier. Depuis, des rencontres de réflexions ont été organisées dans les différentes paroisses. Il s'agit de définir une nouvelle organisation, que l'ensemble des fidèles se mettent en marche. Le 15 novembre, ces fidèles sont invités à participer à la seconde assemblée plénière diocésaine (à la salle des fêtes de Granville).