Port-Jérôme. Bruit fort, nuage de vapeur, torchères… Que s'est-il passé sur la plateforme North Atlantic ?

Les riverains de la plateforme North Atlantic de Port-Jérôme-sur-Seine, anciennement ExxonMobil, ont été surpris par un bruit très fort, peu avant 12h30, mardi 6 janvier, accompagné d'un fort dégagement de vapeur et de très hautes torchères, pendant environ une quinzaine de minutes.

Un collecteur de vapeur en cause

L'exploitant a apporté des informations sur la plateforme Allo Industrie, environ une heure plus tard, expliquant que ces nuisances proviennent d'un "incident technique sur un collecteur de vapeur" ayant "entraîné des épisodes de bruit ainsi que la présence d'un nuage blanc (vapeur)". North Atlantic ajoute que ses équipes sont "pleinement mobilisées pour mener les opérations en toute sécurité conformément aux procédures prévues et limiter les nuisances perceptibles".

Des unités arrêtées

Ce fort dégagement de vapeur est dû "à une perte du réseau haute pression" détaille North Atlantic à Tendance Ouest. L'entreprise a procédé à la "mise en sécurité de certaines unités" - c'est-à-dire à leur arrêt - afin d'isoler la section concernée par l'incident, mais "l'ensemble du site n'est pas à l'arrêt".

Des épisodes de torchères et de bruit pourraient encore survenir lors du redémarrage des unités concernées.

Fin décembre c'est sur une tour de distillation de la raffinerie qu'un incident avait été signalé.