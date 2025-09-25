En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Port-Jérôme-sur-Seine. ExxonMobil : un contrat d'acquisition signé, étape clé dans la vente à North Atlantic

Economie. Mercredi 24 septembre, une nouvelle étape a été franchie dans le projet d'acquisition d'Esso SAF et Exxon Mobil Chemicals France, propriétaire de la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine, par North Atlantic. L'industriel canadien et le pétrolier américain devraient achever la transaction d'ici la fin de l'année.

Publié le 25/09/2025 à 08h52, mis à jour le 25/09/2025 à 17h59 - Par Gilles Anthoine
North Atlantic a signé un contrat d'acquisition pour racheter intégralement les activités d'ExxonMobil France, mercredi 24 septembre. - Célia Caradec

Le Canadien North Atlantic, via sa filiale North Atlantic France, était en négociations exclusives depuis le 28 mai dernier avec l'Américain ExxonMobil pour racheter le site pétrochimique de Port-Jérôme-sur-Seine. Mercredi 24 septembre, l'achat est devenu concret. A l'issue du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, North Atlantic a conclu, avec ExxonMobil un contrat d'acquisition de l'intégralité de la participation d'ExxonMobil dans Esso France et ExxonMobil Chemical France.

Consolider le site de Gravenchon

North Atlantic dit vouloir "bâtir une présence de long terme en France, au service de la sécurité énergétique, de la résilience industrielle et de la transition énergétique européenne". Le contrat signé mercredi reste soumis aux formalités et autorisations réglementaires ainsi qu'à la finalisation de certains accords de financement. Pour Simon Fenner, le directeur général de North Atlantic France, "par la signature de cet accord, North Atlantic réaffirme son ambition de consolider le site de Gravenchon et de lui offrir un projet de développement ambitieux au service du secteur de l'énergie et de l'industrie française. Nous nous engageons avec détermination dans la finalisation de la transaction d'ici la fin de l'année".

Un pétrolier canadien

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader au Canada dans le secteur des carburants, des stations-service et la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d'une collaboration avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Ecosse et à l'Ile-du-Prince-Edouard. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces canadiennes.

