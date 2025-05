Port-Jérôme-sur-Seine. Les syndicalistes et les élus locaux réagissent après l'annonce du rachat d'Esso-ExxonMobil

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la plateforme Esso-ExxonMobil de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine. Le site devrait changer d'actionnaire d'ici la fin de l'année. ExxonMobil a annoncé aux représentants du personnel, mercredi 28 mai, être entré en négociation avec le groupe canadien North Atlantic pour le rachat de la majorité des actions en France d'ExxonMobil et Esso.

North Atlantic aura-t-il les reins assez solides ?

"On ne sort pas complètement rassurés de cette réunion, commente Reynald Prévost, coordinateur FO chez ExxonMobil. North Atlantic compte 300 salariés, on n'est pas dans la dimension d'un groupe comme ExxonMobil, grand raffineur international, là c'est une petite structure qui veut se développer, ce qui nous inquiète au sujet de la pérennité du site et des emplois." Le syndicaliste rappelle que le site, "vieillissant", nécessite toujours d'importants investissements liés notamment à la décarbonation de la filière. "Le P.-D.G. a été rassurant dans une vidéo, mais on a encore beaucoup de questions à lui poser."

Du côté de la CFE-CGC, on s'attendait à être confronté, "tôt ou tard", à un rachat, après le Plan de sauvegarde de l'emploi qui a conduit à la suppression de plus de 600 postes sur la pétrochimie. Le syndicat attend lui aussi des garanties pour s'assurer que le nouvel actionnaire aura les épaules suffisamment solides pour pérenniser les activités et investir. "Nos collègues de la raffinerie de Fos-Sur-Mer ont subi le même traitement l'an dernier. Leur repreneur, Rhône Energies, avait la volonté de développer les activités et cela se passe bien pour le moment", note Gilles Telal, délégué syndical central CFE-CGC chez ExxonMobil. Si un sentiment d'inquiétude demeure, "pour certains salariés c'est une libération de quitter le groupe ExxonMobil après la façon dont ils ont été traités" l'an dernier.

Virginie Lutrot "prudente"

Informée par la direction du site de ce rachat, Virginie Lutrot, présidente de Caux Seine Agglo, se dit "prudente". "Ce groupe opère une raffinerie à Terre-Neuve, plus petite, mais le point positif c'est qu'il travaille énormément sur les fiouls renouvelables, la décarbonation de l'industrie et de ses usages. C'est un projet que l'on n'arrivait pas à voir émerger chez Exxon, donc c'est plutôt positif pour le territoire." La question de la sécurité industrielle reste cependant une préoccupation et sera abordée avec les dirigeants de North Atlantic la semaine prochaine. Autre point de vigilance : que le plan de revitalisation élaboré entre l'Etat et ExxonMobil, qui prévoit notamment la dépollution des unités pétrochimiques arrêtées, soit bien appliqué.

Virginie Lutrot, présidente de Caux Seine Agglo, espère que ExxonMobil tiendra ses engagements malgré son départ du territoire. - Tendance Ouest

Une rencontre avec le ministre

Interpellé par plusieurs élus locaux, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, fait savoir via l'Agence France presse qu'il recevra dans les prochains jours les dirigeants de North Atlantic Refineries "pour évoquer avec eux leur projet pour la raffinerie" de Gravenchon, avec deux priorités, "l'emploi et les investissements de long terme au bénéfice du site et du territoire". Le ministre souhaite que "des garanties puissent être engagées sur le développement des activités liées à la transition énergétique et écologique".

Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, recevra prochainement les dirigeants canadiens. - Tendance Ouest

Les parlementaires vigilants

Gérard Leseul, député socialiste de la 5e circonscription de Seine-Maritime, où est implanté le site industriel, estime que le probable repreneur, North Atlantic, "doit s'engager sur la pérennisation du site à long terme et sur la préservation des emplois". Même attente d'engagement des parlementaires communistes, la sénatrice Céline Brulin et le député Jean-Paul Lecoq, qui remarquent dans un communiqué commun que "malgré les propos rassurants du racheteur, aucune garantie solide n'a été apportée sur le plan social, sur la sécurité industrielle sur ce site classé Seveso seuil haut, et sur l'avenir économique local qui se trouve directement menacé".