Port-Jérôme. La raffinerie Esso-ExxonMobil à l'arrêt pour une grande maintenance

C'est un jalon important pour la plateforme ExxonMobil de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine, et pour de nombreuses entreprises sous-traitantes qui y travaillent. Depuis samedi 1er mars, Esso Raffinage arrête certaines unités de la raffinerie, dans le cadre d'une grande opération de maintenance programmée, qui va durer plusieurs semaines.

Des torchères possibles

Si ces opérations ont été préparées pour limiter les nuisances, "des épisodes de torchère et un niveau de bruit légèrement supérieur à la normale pourront être observés par intermittence pendant environ une semaine", informe Esso Raffinage. L'industriel indique que les torchères - ces grandes flammes qui permettent de brûler du gaz - sont "des éléments essentiels du système de sécurité et protègent" le personnel de la raffinerie, les sous-traitants et les populations avoisinantes pendant les opérations d'arrêt.

A quoi ça sert ?

Cet arrêt technique programmé va permettre de procéder à des inspections détaillées d'équipements qui fonctionnent d'habitude en continu. L'objectif est notamment d'améliorer "la performance environnementale et la compétitivité du site", indique le service communication de la raffinerie. Des projets "visant à améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO 2 " sont prévus.

Esso Raffinage entend "respecter au mieux ses obligations contractuelles d'approvisionnement" auprès de ses clients, pendant la période de maintenance.