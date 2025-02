Port-Jérôme-sur-Seine. Route barrée, bâtiments confinés… Pourquoi ExxonMobil a-t-il déclenché son Plan d'opération interne ?

ExxonMobil Chemical France a déclenché son Plan d'opération interne (POI), mercredi 12 février, vers 10h40, sur la plateforme ExxonMobil de Gravenchon, sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine.

Il a été activé "à la suite d'un problème sur une unité", informe le site industriel via la plateforme Allo Industrie, qui permet aux entreprises d'informer le public en cas d'événement inhabituel. Selon un porte-parole d'ExxonMobil, il s'agit d'une fuite de gaz survenue sur une unité de production d'additifs, l'une des unités encore en fonctionnement sur le site pétrochimique.

Aucun blessé, levée du POI en cours

"Un périmètre de sécurité assez large a été établi et les équipes, notamment les pompiers internes au site, se sont immédiatement rendues sur place pour évaluer la situation et intervenir", informe ExxonMobil, qui précise avoir prévenu les autorités. "Par mesure de précaution", la D 110, c'est-à-dire la route qui passe au milieu du site industriel, a été interdite à la circulation, et des travailleurs ont été confinés dans certains bâtiments compris dans le périmètre de sécurité.

"L'incident n'a fait aucun blessé", indiquait à 12h ExxonMobil, "la fuite est sous contrôle" et le POI sera prochainement levé. Les bâtiments sont déconfinés au fur et à mesure.