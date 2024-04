Port-Jérôme. Coup dur pour l'emploi : ExxonMobil arrête le vapocraqueur, 647 postes supprimés

C'est un coup dur pour l'emploi, sur la plateforme de Port-Jérôme-sur-Seine. ExxonMobil Chemical France annonce dans un communiqué, jeudi 11 avril, "l'arrêt définitif du vapocraqueur, des unités de polyéthylène, de polypropylène, d'adhésifs et des facilités logistiques associées". Il s'agit de la chaîne de production de matières plastiques. Cela représente 70% des activités chimiques du site.

Premiers départs en 2025

Ce projet de fermeture, présenté dans la matinée en Comité social et économique, devrait entraîner la suppression de 677 emplois, dont 647 sur Gravenchon et 30 au siège de la société, à Nanterre. L'arrêt des installations devrait intervenir dès cette année. Un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) va être négocié avec les représentants du personnel. Les premiers départs interviendront en 2025. Charles Amyot, président d'ExxonMobil en France, évoque une "décision, très difficile à prendre" qui "ne reflète en rien la qualité" des équipes et de leur travail. "Malgré notre longue histoire industrielle, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec de telles pertes" ajoute-t-il.

Pas d'impact sur la raffinerie

ExxonMobil Chemical France, qui a perdu 500 millions d'euros depuis 2018, invoque des raisons économiques pour justifier cette fermeture. Cette branche d'activité subit la concurrence internationale, notamment des Etats-Unis et de l'Asie, où les réglementations sont différentes et le coût de l'énergie plus bas. "La configuration du vapocraqueur, sa taille comparée aux grandes unités nouvellement construites, les coûts opératoires et énergétiques plus élevés en Europe le rendent non compétitif", détaille la société. Les installations concernées seront démantelées.

Cette concurrence internationale avait déjà impacté la partie chimie du site ces dernières années, avec un PSE annoncé en 2020 et la fermeture d'une unité de résine, l'an dernier.

La plateforme de Port-Jérôme emploie 1 900 personnes, auxquelles s'ajoutent presque autant de sous-traitants. La raffinerie Esso ExxonMobil, entité juridique distincte, continue à produire et à fournir carburants, lubrifiants, huile de base et bitumes.