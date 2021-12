Notre-Dame-de-Gravenchon. Chez Exxon Mobil, le vapocraqueur bientôt moins gourmand en CO2

Cela n'arrive que tous les sept ans : une grande opération de maintenance est en cours sur les unités de chimie de la plateforme Exxon Mobil de Notre-Dame-de-Gravenchon. Des travaux d'inspection et d'entretien réglementaires, qui permettent aussi d'installer des équipements plus modernes. C'est le cas d'un projet à 45 millions d'euros qui se concrétisera début mai, après trois ans de recherches et de travaux. Tout se passe au niveau du vapocraqueur, cet équipement central qui permet de "craquer" - c'est-à-dire de transformer - des matières premières en produits qui serviront à fabriquer des matières plastiques, comme l'éthylène ou le propylène.

Exxon Mobil "verdit" son vapocraqueur

9 % d'économie de CO 2