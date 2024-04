Port-Jérôme. 647 postes supprimés sur le site pétrochimique d'ExxonMobil : "C'est un choc"

"On ne sait pas grand-chose, juste que l'on va perdre notre boulot." Cet opérateur croisé à l'entrée de l'usine pétrochimique de Port-Jérôme-sur-Seine, jeudi 11 avril, se veut fataliste. Dans la matinée, il a appris, comme ses collègues, l'arrêt définitif du vapocraqueur et de plusieurs unités chimiques de la plateforme ExxonMobil, pour des raisons économiques. Au total, 677 emplois sont sacrifiés, dont 647 sur le site cauchois.

"On prend ça en pleine tête, poursuit ce salarié embauché il y a 30 ans, qui a connu plusieurs rachats du site, mais ne s'attendait pas à une fermeture de cette ampleur. Jusqu'ici, en chimie, ils fermaient à droite, à gauche, mais ils reclassaient les gens. Là, 700 personnes à reclasser… Tout le monde ne restera pas." Même inquiétude pour cette cariste, employée dans une entreprise sous-traitante. "On se sent tous concernés, évidemment. C'est un choc pour tout le canton. Sans cette plateforme, on n'a pas de travail."

Les commerçants inquiets

Annoncée aux représentants du personnel tôt dans la matinée, la nouvelle s'est très vite répandue à Port-Jérôme, où ExxonMobil emploie 1 900 personnes, en pétrochimie et raffinerie, auxquelles s'ajoutent presque autant de salariés d'entreprises sous-traitantes. "Cela va forcément impacter le commerce, il y a beaucoup d'intervenants autour d'Exxon", redoute Angélique Bellet, qui a repris il y a deux ans La Brasserie des Halles. Elle estime à 40% la part de clients en lien avec la plateforme. "Quand il y a des annonces comme ça, c'est un chamboulement, confirme Nathalie Lerosey, de la boulangerie Aux Délices de Gravenchon. On reçoit beaucoup d'ouvriers le midi pour des formules sandwichs." Emue, Nancy Prince, chez Le A Studio Coiffure, tente de positiver : "De nouvelles usines vont bientôt s'implanter avec des créations de postes. Mais dans l'intervalle, il risque d'y avoir du grabuge."