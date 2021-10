Notre-Dame-de-Gravenchon. De grands travaux à la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon [photos]

ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) est l'une des plus grandes raffineries de France. Elle emploie 2 250 salariés. Entre février et juin 2019, d'importants travaux de rénovation ont été entrepris sur deux unités : Pégase et PAO.

Au total, 1 500 personnes ont travaillé sur ces arrêts de maintenance. - Gilles Anthoine

1 500 personnes pour les travaux

C'est un peu comme le grand carénage d'une centrale nucléaire ou la visite de maintenance lourde pour un avion, dans une raffinerie une unité doit être entièrement révisée pour les six à sept ans. Chez ExxonMobil, cette révision est appelée "arrêt métal". Sur les deux unités concernées, toutes les installations ont été entièrement démontées, vérifiées, réparées, changées pour certaines et remontées. Cette maintenance aura mobilisé plus de 1 500 personnes.

Écoutez Christian Penas, responsable de l'arrêt métal :

Tout a été démonté, vérifié, réparé ou remplacé, puis remonté. - Gilles Anthoine

Unité PAO

L'unité PAO produit du Poly Alpha Oléfines. Il s'agit d'une huile synthétique haute gamme utilisée notamment pour la compétition automobile, entre autres les Formules 1. La révision s'est couplée avec un agrandissement de l'unité, permettant d'augmenter de 20 % la production de ce lubrifiant.

Écoutez Sandrine Proust, la responsable de cette unité :

20 000 m3 d'échafaudages ont été montés. - Gilles Anthoine

Unité Pégase

Il s'agit d'une unité de raffinage qui permet de produire du gaz et des carburants. Le travail a consisté à ouvrir 550 équipements (tubes, tuyaux et cuves), les rincer, les nettoyer, les réparer si besoin ou les changer si besoin. Le dôme (où arrive le pétrole brut) a été entièrement refait. Pesant 55 tonnes, il a été levé par la plus grosse grue en capacité d'Europe.

Le dôme de 55 tonnes a été soulevé par la plus puissante grue d'Europe. - ExxonMobil

Normandie Magazine

La plateforme de Gravenchon est le plus important site pétrochimique du groupe en Europe. Ses activités pétrochimiques sont variées : raffinage, chimie et lubrifiant. La raffinerie nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Le détail de ces grands travaux est à retrouver dans le numéro 6 de Normandie Magazine (juillet - août 2019).

