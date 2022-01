Mannevillette. Seine-Maritime : l'école de Mannevillette aime l'Europe

La belle histoire a commencé il y a dix ans. Depuis 2008, la petite école de Mannevillette (Seine-Maritime) mène des projets européens avec différents partenaires, différents pays. À cette occasion, les élèves rencontrent des enfants de leur âge. Soit les Seinomarins accueillent des écoliers étrangers, soit ils se déplacent et franchissent les frontières de la France. "Lors de chaque échange, il y a une thématique. Il y a eu le développement durable, le sport et la santé. Actuellement, le thème, ce sont les arts et le patrimoine de chaque pays. Pour le projet 2018-2020, on travaille avec la Grèce, le Portugal, l'Estonie et la Slovénie", présente Véronique Crayon-Rivoalen, la directrice de l'école. Mannevillette a reçu, en novembre 2018, toutes les délégations. Ensuite, des enfants de cette commune, située entre le Havre et Étretat, ont pris la direction de l'Estonie. Durant la semaine du 7 octobre 2019, six jeunes Seinomarins et leurs encadrants iront au Portugal. "Quand ils quittent notre établissement, à la fin du CM2, tous les élèves sont allés une semaine à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus +". Sur place, ils sont hébergés dans des familles d'accueil. Lors du séjour au Portugal, les petits Normands auront le droit par exemple à une visite guidée de Lisbonne. Il y aura également des temps de classe.

Une ouverture sur l'Europe

"C'est une ouverture vers des rencontres. Grâce à ce projet, les enfants savent comment fonctionnent les écoles des autres pays. Le fait d'être dans des familles d'accueil constitue également une belle expérience pour ces garçons et ces filles, qui ont seulement 10 ans, en moyenne. Ils ne sont pas chez eux et ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils se trouvent. Pour nous, les enseignants, c'est également très intéressant. Nous sommes plongés dans d'autres systèmes. On découvre d'autres manières de travailler", souligne Véronique Crayon-Rivoalen. Cinquante enfants de Mannevillette ont pu partir à l'étranger dans ce cadre depuis 2008. Les familles n'ont rien déboursé, car c'est subventionné par l'Europe. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut faire acte de candidature auprès de l'agence européenne (agence Erasmus + France) située à Bordeaux, tous les deux ans. Deux ans, c'est la durée de chaque échange.

Récompense de cet engagement

Pour matérialiser cet engagement de longue date, une plaque Erasmus Euroscol, posée sur le bâtiment principal de l'école de Mannevillette, sera inaugurée officiellement le vendredi 11 octobre 2019. Welcome in Mannevillette !