Le Havre. Au Havre, on mise sur le tourisme d'affaires

La création de ces rencontres du tourisme d'affaires est partie d'un constat. " On s'est rendus compte que les entreprises locales organisent souvent des réunions de travail, qui vont de dix à cinquante personnes. Il s'agit de séminaires pour leur propre société ou alors c'est pour accueillir des entreprises de leur filière sur notre territoire, qui ne connaissent pas toute l'offre existante en matière d'hébergement, par exemple ", annonce d'emblée Benoît Remy, directeur de l'office de tourisme du Havre-Etretat-Normandie.

Parmi les outils existants, il y a le Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime). Il propose plusieurs salles, notamment pour des conférences. Au Havre, il y a aussi d'autres lieux et d'autres prestataires qui sont liés à l'organisation de séminaires. Des prestataires en charge du montage de matériel ou encore des traiteurs. Il faut faire connaître ces endroits. C'est tout l'enjeu des rencontres du tourisme d'affaires. Autour de la table, le mardi 17 septembre 2019, des organisateurs potentiels de séminaires et de congrès. En l'occurrence, des représentants d'entreprises de plus de 20 salariés du territoire de la CCI Seine Estuaire. Sur le marché français, pour accueillir les réunions de travail des sociétés, le Havre doit bien mettre en avant ses atouts car la ville est en concurrence avec Bordeaux, Metz, Nantes, Reims ou encore Lille.

Benoît Remy, directeur de l'office de tourisme du Havre-Etretat Normandie

Limiter les défauts

" Ici, au Havre, la difficulté c'est l'image de la destination. Car au départ, la cité Océane n'a pas bonne réputation avec le port et les industries. Mais cela évolue dans le bon sens. Et puis, on axe notre communication sur le fait que le Havre se trouve en bord de mer. Il y a aussi un poumon vert et puis notre ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ", ajoute Benoît Remy. L'enjeu est important. "On vise notamment les séminaires dans le domaine de la santé. Cela permettrait peut-être ensuite l'implantation de médecins. De manière générale, s'il y a de plus en plus de réunions de travail chez nous, les entreprises, pourraient alors si elles sont intéressées par notre territoire, venir s'implanter ici ". De quoi développer l'emploi, pas seulement la fréquentation touristique. Une deuxième rencontre du tourisme d'affaires devrait avoir lieu en 2020.

