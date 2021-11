Rouen. Palmarès des hôpitaux : les CHU de Caen et de Rouen en baisse

L'hebdomadaire Le Point a publié, jeudi 22 août 2019, son palmarès des hôpitaux et cliniques de France. Les CHU de Rouen (Seine-Maritime) et de Caen (Calvados) sont tous les deux en baisse, à la 15e et à la 19e place.