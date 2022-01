Le Havre. Escale du navire-école Brasil au Havre

Le Havre (Seine-Maritime) accueille, du jeudi 3 au lundi 7 octobre 2019, le navire-école de la Marine brésilienne, Brasil. Cette escale s'inscrit dans le cadre de sa trente-troisième campagne d'instruction des élève-officiers. Il s'agit de compléter, de manière pratique, la formation des futurs officiers de la Marine Brésilienne, de compléter leur formation culturelle et de représenter le pays dans les divers ports visités.

Cinq mois de périple et quatorze pays visités

La trente-troisième campagne a commencé le 21 juillet 2019 et doit se terminer le 15 décembre 2019. Son itinéraire prévoit dix-huit ports dans quatorze pays étrangers : Salvador et Fortaleza (Brésil), Praia (Cap Vert), Valence (Espagne), Monaco (Monaco), Civitavecchia (Italie), Split (Croatie), Koper (Slovénie), Haifa (Israël), Alexandrie (Égypte), Toulon et Le Havre (France), Hambourg (Allemagne), Londres (Angleterre), Lisbonne (Portugal), Baltimore et Mayport (États-Unis) et San Juan (Porto Rico).

Le Brasil a été construit à Rio de Janeiro en 1986. L'équipage est composé de 31 officiers, de 222 membres d'équipages, de 227 élève-officiers, de quatre invités de l'Armée de l'Air et de la Marine marchande brésilienne et des officiers de Marines amies.

Escale du navire-école Brasil au Havre – quai Jean Reinhart – du 3 au 7 octobre 2017, ouverture au public les 5 et 6 octobre de 14h à 18 h.

