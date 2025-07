Le Havre. Un resto éphémère à la Halle aux Poissons avec des apprentis ukrainiens en cuisine

Des apprentis ukrainiens sont aux commandes des cuisines de la Halle aux Poissons du Havre, jusqu'au vendredi 1er août. Tous sont originaires de Marioupol, au sud de l'Ukraine, actuellement sous occupation russe. Le maire de cette ville portuaire, en exil, a signé avec Le Havre un protocole d'amitié, et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette initiative.

L'école de Thierry Marx

"C'est la ville de Marioupol qui a sélectionné ces onze stagiaires, dont certains sont des vétérans de la guerre. Ils sont formés aux métiers de la restauration par l'association Cuisine Mode d'Emploi(s), l'école de cuisine fondée par le chef Thierry Marx. Pendant sept semaines, ils préparent des repas comme une brigade d'un restaurant", détaille Caroline Leclercq, adjointe au maire en charge des relations internationales.

Beaucoup se destinent à ouvrir leur propre restaurant, un jour, en Ukraine. - Célia Caradec

Deux fois par semaine, les mercredis et vendredis, de vrais clients viennent s'attabler à la Halle aux Poissons. Céleri-rave, blanquette, crème caramel, pâtisserie… Les rudiments de la cuisine sont enseignés aux stagiaires, des amateurs passionnés qui se montrent "très volontaires". "C'est de la transmission, de l'échange. Le but est de leur transmettre des connaissances et de les sortir un peu de leur quotidien extrêmement compliqué", explique Christophe Houet, professeur au lycée hôtelier Jules Lecesne et formateur pour l'association. Et pour échanger ? "On s'exprime par gestes, en anglais, ou avec une interprète, sourit le Havrais. La cuisine, c'est universel !"

Préparer l'avenir

Parmi les onze apprentis cuisiniers, Valeria Becheryshna, âgé de 26 ans. "C'est une opportunité pour étudier la cuisine traditionnelle française. La brioche, les croissants… Et pour améliorer notre technique." Si la cuisine aide à prendre du recul, "la guerre, tu y penses tout le temps, assure la jeune femme, être dans un pays étranger où les gens vivent normalement, pour nous, après trois ans de conflit, c'est un peu étrange au début. Mais on sait aussi qu'il faut continuer à vivre, préparer le futur."

Valéria, apprentie cuisinière ukrainienne Impossible de lire le son.

La suite de ce projet s'écrira à Dnipro, une ville ukrainienne où sont réfugiés 100 000 habitants de Marioupol, comme le rappelle Caroline Leclercq : "Là-bas, un tiers-lieu baptisé 'La cuisine de Marioupol' doit ouvrir, avec des logements pour les réfugiés et un restaurant de cuisine française, où travailleront certains de ces stagiaires." En attendant, peut-être, de pouvoir un jour regagner Marioupol.

Des Ukrainiens en cuisine au Havre Impossible de lire le son.

Pratique. Menus proposés les mercredis et vendredis jusqu'au 1er août à la Halle aux Poissons du Havre, quai de l'Ile, au Havre. Accueil de 12h à 12h30. 25€ entrée/plat/dessert/verre de vin. Pas de réservation.