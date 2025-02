Solidarité internationale. Pacte d'amitié entre Le Havre et Marioupol

Les protagonistes l'assurent, il ne s'agit pas que d'un symbole. Vendredi 28 février, en mairie du Havre, un pacte d'amitié a été signé entre la ville du Havre et celle de Marioupol en Ukraine. Les deux villes ont beaucoup en commun : des villes portuaires et industrielles, qui ont aussi vécu la même tragédie de la destruction. Marioupol a été détruite par l'aviation russe entre février et mars 2022. Elle est toujours occupée par les Russes.

Le pacte prévoit des échanges culturels mais aussi une aide technique à la reconstruction. Il a été signé par Edouard Philippe, le maire du Havre, Vadym Boichenko, le maire de Marioupol et Vadym Omelchenko, l'ambassadeur d'Ukraine en France. Edouard Philippe et Vadym Boichenko se sont déjà rencontrés à deux reprises, en octobre 2023 au Havre et en novembre dernier lors du Congrès des maires.

Un soutien sans faille d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a tenu à rappeler les liens qui lient la ville à l'Ukraine. "Depuis février 2022, le début de la guerre, le drapeau ukrainien flotte sur l'hôtel de ville du Havre. C'est un petit symbole mais c'est le signe d'un soutien très profond. Cette guerre nous a tous saisi. Très tôt, les Havrais ont souhaité aider l'Ukraine. 300 personnes se sont signalées pour offrir une place d'hébergement pour les réfugiés. Des bus de la communauté urbaine ont été donnés à l'Ukraine."

Un centre franco-ukrainien

Vadym Boichenko qui a trouvé refuge à Dnipro (près de Zaporija) avec les habitants de Marioupol, pense déjà à l'après-guerre dans une Marioupol ukrainienne. "Il y a l'envie de reconstruire. Je remercie la position très claire du gouvernement français. La France nous a tendu sa main. Nos deux pays sont unis. Cette signature aujourd'hui, c'est un pacte d'amitié entre Le Havre et Marioupol ukrainienne."

Parmi les actions réalisées, trois logements sociaux ont déjà été construits, en partie à Dnipro, et cinq sont à venir pour 130 millions d'euros d'investissements. L'expertise havraise a permis ces réalisations avec le soutien financier de la France. 5 000 habitants de Marioupol vont pouvoir y vivre. En remerciement, Vadym Boichenko a annoncé la construction d'un centre franco-ukrainien à Dnipro.

Un engagement fort du Havre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ont octroyé une contribution de 30 000 euros versée au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO). Elles se sont impliquées activement dans l'accueil des réfugiés. La ville a facilité leur installation en mobilisant des structures d'hébergement (Centre régional jeunesse et sport, Résidence autonomie Montgeon et hôtels).

Un centre d'hébergement d'urgence dédié aux réfugiés ukrainiens a ouvert ses portes le 2 décembre 2024. Situé dans le quartier de la gare, il occupe un ancien foyer de cheminots appartenant à SNCF Immobilier, mis à disposition grâce à une convention signée avec l'association Habitat et Humanisme. Des collectes de dons ont été organisées dans plusieurs points de la ville, réunissant plus de 2 000 participants et générant 4 000 cartons de produits de première nécessité.

Depuis février, la ville du Havre prend part au programme "Des Pages Jaunes et Bleues", une initiative portée par l'ONG Stand With Ukraine. Cette campagne vise à faire découvrir au public français la richesse et la diversité de la culture ukrainienne à travers sa littérature.