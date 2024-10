ExxonMobil Gravenchon. Le Plan de sauvegarde de l'emploi validé

Le plan social d'ExxonMobil Gravenchon est en passe d'être validé après l'annonce de la signature de deux syndicats majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT.

"La signature a été faite ce matin (lundi 30 septembre). Ce n'est pas par adhésion, mais on a pris la décision la moins mauvaise", notamment concernant les départs en préretraite, a déclaré à l'AFP Alan Droniou, le coordinateur CFDT. "Pas mal de salariés étaient usés depuis le 11 avril", date de l'annonce par ExxonMobil d'une réduction de son activité sur Port-Jérôme entraînant la suppression de plus de 600 emplois. La CFE-CGC avait, elle, déjà signé l'accord vendredi 27 septembre. A eux deux, la CFE-CGC et la CFDT représentent plus de la moitié des salariés.

Christophe Aubert, délégué syndical central CGT, a indiqué à l'AFP que son syndicat ne sera pas signataire. "Nous ne serons jamais dans la connivence ou la compromission pour accompagner un tel désastre social."

Des licenciements dès avril

Ce Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "entérine désormais plus de 300 licenciements secs" dès "avril prochain", selon le représentant de la centrale. La CGT dénonce aussi la "non volonté du gouvernement de maintenir son industrie française" face au "rouleau compresseur de la corporation ExxonMobil".

Le 16 septembre, la direction d'ExxonMobil France avait été sommée par l'Etat d'améliorer les mesures d'accompagnement de ses salariés prévues dans son plan social et la multinationale pétrolière et gazière américaine avait choisi de redonner du temps aux négociations.

Le groupe, qui emploie 2 400 personnes en France, dans ses sites de Port-Jérôme et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), a révisé très légèrement à la baisse ses réductions d'effectifs, de 677 à 620. Les négociations ont également abouti à un plancher minimum de 50 000 euros d'indemnités pour les personnes en départ volontaire.