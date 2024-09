ExxonMobil Gravenchon. Fermeture du vapocraqueur, les négociations vont reprendre

Après l'annonce de la fermeture du vapocraqueur d'ExxonMobil, les négociations du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avaient échoué entre la direction et les syndicats. La direction avait présenté fin août son projet unilatéral de PSE à l'Etat. Mais la Drieets (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Nanterre vient d'adresser ses remarques au groupe ExxonMobil. Dans une lettre d'observations de six pages, la Drieets cible particulièrement les mesures revues à la baisse : restriction des conditions d'accès aux mesures d'âge, diminution d'un tiers du montant dédié aux mesures de formation professionnelle, suppression de la prime de pré-volontariat. Pour les services de l'Etat, les mesures proposées par ExxonMobil apparaissent à ce stade trop faibles.

Réouverture des négociations

Conséquence, la direction d'ExxonMobil annonce de nouvelles négociations concernant le PSE. Une réunion est prévue dès lundi 16 septembre à 14h. "La direction souhaite un accord. La patience et le combat paient", a commenté le syndicat FO.