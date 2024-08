Port-Jérôme-sur-Seine. ExxonMobil : l'entreprise a fait parvenir son PSE à l'Etat

Le 11 avril dernier, ExxonMobil annonçait l'arrêt, dès cette année, du vapocraqueur et de ses unités aval de la plateforme de Port-Jérôme-sur-Seine. Cette fermeture engendre la suppression de 647 emplois sur les presque 2 000 du site normand.

• Lire aussi. ExxonMobil. Les syndicats refusent le Plan de sauvegarde de l'emploi pour le site de Port-Jérôme

Depuis le 23 mai, direction et syndicats discutaient des modalités du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Parmi les mesures négociées : l'anticipation de départ en retraite de 10 ans pour les personnels en 3x8 et de 5 ans pour le personnel de jour ou encore des indemnités pour les départs volontaires d'un an de salaire pour les salariés les plus jeunes et trois ans de salaire pour les salariés ayant 25 ans de carrière.

Un PSE présenté à l'Etat

Le 6 août, les syndicats ont refusé de signer le PSE. ExxonMobil refusant de nouvelles négociations, la direction se retrouve dans l'obligation de présenter un projet unilatéral de PSE à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Le document a été présenté ce mardi 20 août.

• Lire aussi. Port-Jérôme-sur-Seine. ExxonMobil, la direction ne veut pas renégocier le PSE avec les syndicats

Le projet présenté à l'Etat ne reprend pas les termes du PSE négocié avec les syndicats. Dans un communiqué, ExxonMobil dit "travailler désormais étroitement avec la DRIEETS et adaptera, dans un cadre réglementaire normé, ce projet en vue d'obtenir son homologation". Le contenu du plan a été adressé aux représentants du Comité social et économique (CSE) central pour préparer une réunion programmée le 27 août.

Si la direction refuse de renégocier le PSE, le groupe a fait savoir aux syndicats que l'entreprise restait disponible pour signer le plan négocié depuis mai.