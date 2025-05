Port-Jérôme-sur-Seine. La filiale française d'ExxonMobil rachetée par un groupe canadien, les emplois seraient sauvegardés

Mercredi 28 mai, lors d'un comité social et économique central, l'entreprise pétrolière qui possède un site à Port-Jérôme-sur-Seine a annoncé aux représentants du personnel que le groupe ExxonMobil est actuellement en négociations exclusives pour le rachat d'Esso SAF et ExxonMobil Chemical France par la société North Atlantic.

North Atlantic est un industriel canadien qui a près de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie. Le groupe possède une raffinerie à Terre-Neuve. Si le projet de rachat va à son terme, la finalisation du projet est prévue au cours du quatrième trimestre 2025.

Pas d'impact sur l'emploi

ExxonMobil précise que (à l'exception du PSE en cours dans la branche chimie à Port-Jérôme-sur-Seine), tous les emplois en France seront maintenus et resteront soumis aux mêmes conditions. L'employeur restera inchangé. Les rémunérations et avantages sociaux seront maintenus.

Dans un communiqué, North Atlantic affirme son ambition de consolider le site de Gravenchon au cœur du secteur de l'énergie française pour les décennies à venir.

La marque Esso toujours présente

Les marques Esso et Mobil continueront d'être présentes dans près de 750 stations-service en France. L'approvisionnement des aéroports parisiens sera toujours maintenu.

ExxonMobil poursuivra également l'approvisionnement en pétrole brut de la raffinerie de Gravenchon et le site continuera à fabriquer des carburants, des huiles de base et des produits haute technologie. Esso est présent en France depuis plus de 120 ans.