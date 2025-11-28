C'est une tradition qui dure depuis plus de dix ans chaque mois de janvier et elle va perdurer. Le grand concert gratuit Tendance Live revient au parc Anova d'Alençon pour une douzième édition ! La date à noter précieusement dans l'agenda est le vendredi 23 janvier. L'horaire ? 20h ! Tendance Ouest va proposer une nouvelle soirée exceptionnelle avec de nombreux artistes sur scène. La programmation sera dévoilée dans quelques jours. Dans quelques jours aussi, il sera possible de gagner ses places pour venir chanter et faire la fête avec Tendance Ouest.
Concert. Tendance Live Anova revient à Alençon pour une 12e édition : bloquez la date !
Culture. Tendance Ouest est très heureux d'annoncer que le Tendance Live Anova revient pour une douzième édition à Alençon. Il aura lieu le vendredi 23 janvier.
Publié le 28/11/2025 à 17h00, mis à jour le 28/11/2025 à 17h13 - Par Thibault Lecoq
Loisir [Photos+vidéo] Tendance Live Anova à Alençon. Des centaines de personnes au rendez-vous pour la première distribution de billets gratuits !
