Concert. Tendance Live Anova revient à Alençon pour une 12e édition : bloquez la date ! 

C'est une tradition qui dure depuis plus de dix ans chaque mois de janvier et elle va perdurer. Le grand concert gratuit Tendance Live revient au parc Anova d'Alençon pour une douzième édition ! La date à noter précieusement dans l'agenda est le vendredi 23 janvier. L'horaire ? 20h ! Tendance Ouest va proposer une nouvelle soirée exceptionnelle avec de nombreux artistes sur scène. La programmation sera dévoilée dans quelques jours. Dans quelques jours aussi, il sera possible de gagner ses places pour venir chanter et faire la fête avec Tendance Ouest.