Saint-Lô. Le réseau de chauffage urbain sera opérationnel en octobre 2027

Environnement. Jeudi 27 novembre, la mairie de Saint-Lô a signé avec l'entreprise Idex pour installer un réseau de chauffage urbain dans la ville. Il doit entrer en fonction en octobre 2027.

Publié le 28/11/2025 à 15h44 - Par Thibault Lecoq
Une chaufferie industrielle va être construite à Saint-Lô, comme ici celle de Lis Lesaffre à Cérences, déjà construite par Idex. Elle alimentera un réseau de chauffage urbain. - matnapo

L'entreprise Idex va installer un réseau de chauffage urbain dans Saint-Lô. Le contrat a été signé entre l'entreprise et la municipalité, jeudi 27 novembre. Depuis une chaufferie centrale, l'eau sera chauffée puis distribuée aux différents clients — la mairie, Saint-Lô Agglo (dont le Centre aquatique), l'hôpital Mémorial, l'hôpital privé et Manche Habitat — afin d'assurer leur chauffage. La chaufferie devrait fournir de quoi chauffer l'équivalent de 5 500 logements. Le projet coûte 45,5 millions d'euros.

Saint-Lô Chauffage urbain va s'étendre sur toute la ville, avec trois chaufferies centrales.Saint-Lô Chauffage urbain va s'étendre sur toute la ville, avec trois chaufferies centrales. - Idex Saint-Lô Chauffage urbain

Plus de 16km de tuyaux à travers toute la ville

En tout, une soixantaine de bâtiments va être chauffée par Saint-Lô Chauffage Urbain, le nom de ce réseau. Les travaux de construction de la chaufferie et de création des réseaux vont commencer en avril prochain. Plus de 16km de tuyaux vont être passés à travers toute la ville. L'ensemble sera opérationnel en octobre 2027.

Baisser la consommation d'énergie

La chaufferie fonctionnera à 91 % avec des énergies renouvelables, dont du bois provenant d'un rayon de 100 km maximum, notamment des haies bocagères du département, ainsi qu'un peu d'électricité pour alimenter quelques pompes à chaleur. Les 9 % restants seront assurés par du gaz utilisé en appoint. Ce mix énergétique devrait éviter d'émettre près de 9 000 tonnes de C02, soit l'équivalent de 4 500 voitures qui roulent pendant un an. La chaufferie centrale pourra aussi plus capter les fumées et gaz issus de la combustion.

Dernier avantage, non négligeable, le prix du bois est plus stable et prévisible que celui du gaz qui s'envole lors des crises géopolitiques. "Le prix moyen de la chaleur est établi à un tarif de la chaleur inférieur à la moyenne des réseaux français", promet le projet. La Ville espère des économies d'énergie et financières et un gain d'autonomie avec ces réseaux.

Saint-Lô Chauffage urbain va s'étendre sur toute la ville, avec trois chaufferies centrales. - Idex Saint-Lô Chauffage urbain

