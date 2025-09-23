Environnement. Environ 19 millions d'euros pour étendre et moderniser le réseau de chaleur d'Alençon-Perseigne

En ce moment Anxiety DOECHII
Environnement. Dans l'Orne, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) va étendre et moderniser le réseau de chaleur qui alimente le quartier de Perseigne. Le chantier sera financé à hauteur de 19 millions d'euros par le groupe IDEX, avec lequel la CUA a signé un contrat de délégation de service public.

Publié le 23/09/2025 à 18h23 - Par Martin Patry
La chaufferie de Perseigne va être étendue et modernisée pour accroître la production d'énergies renouvelables. - Thibault Lecoq

La chaufferie actuelle est en service depuis 1966. Dans le quartier de Perseigne, à Alençon, le réseau de chaleur va être modernisé et étendu au sud ainsi que dans le quartier de Montsort, après la signature d'un contrat entre la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) et le groupe IDEX. 

Accroître la production d'énergies renouvelables

Le réseau actuel, composé d'un linéaire de 4,1 kilomètres, alimente 1 500 logements, bâtiments publics et privés. Une fois rénové, il devrait atteindre 10,4km de linéaire et sera équipé de 64 sous-stations, contre 35 aujourd'hui. L'installation d'une chaudière bois supplémentaire, le remplacement de 2 chaudières gaz et l'installation d'une pompe à chaleur devraient permettre d'augmenter la capacité de production de 18GWh à 32,9GWh. 

Le taux d'énergie renouvelable devrait également grimper pour atteindre 94%. La chaufferie sera alimentée par le bois issu de forêts gérées durablement, par des déchets de coupes de bois ou encore des bois usagés, collectés dans un rayon de moins de 100km. "Ce modèle d'économie circulaire contribue à limiter l'empreinte carbone liée au transport et à soutenir l'économie locale. Enfin, la gestion des cendres prévoit une valorisation sous forme de compost par les agriculteurs locaux", écrit la CUA dans un communiqué. 

Un projet à 19 millions d'euros 

Les travaux, estimés à environ 19 millions d'euros, seront entièrement financés par le groupe IDEX. "La société a été choisie comme concessionnaire du service public pour la conception, l'exploitation et la distribution de la chaleur pour une durée d'exploitation de 24 ans à compter du 1er janvier 2026", conclut la CUA.

