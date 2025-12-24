Montivilliers. La Ville lance le dispositif "Sport santé sur ordonnance"

A partir de janvier 2026, la Ville de Montivilliers met en place un dispositif pour favoriser la reprise d'une activité physique adaptée chez les personnes disposant d'une prescription médicale, le "Sport santé sur ordonnance". Ce programme est développé en partenariat avec l'association Planeth Patient, reconnue pour son expertise en matière de sport santé. La plateforme normande d'éducation thérapeutique est présente pour apporter une aide aux personnes atteintes de maladies chroniques.

Un programme adapté

Après avoir obtenu une ordonnance auprès de son médecin, le patient est orienté vers la Maison Sport Santé du territoire. Le parcours débute par un atelier pédagogique sur les bénéfices de l'activité physique et les risques liés à la sédentarité, suivi d'un bilan personnalisé réalisé par un enseignant en activité physique adaptée.

Sur la base de ce diagnostic, un programme est proposé : renforcement musculaire, cardio ou encore travail postural. Les séances se dérouleront au complexe sportif Max Louvel ou dans des clubs partenaires.

Le parcours comprend douze séances, encadrées par des professionnels, et se termine par un bilan final pour mesurer les progrès. Les séances peuvent être prises en charge par certaines mutuelles, la CPAM ou la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (jusqu'à 5 euros par séance sous conditions).