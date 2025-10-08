En ce moment Ordinary Alex WARREN
Santé. Pourquoi les Normands font moins de sport que les Sudistes ? La région presque dernière dans le classement national

Santé. Selon le dernier baromètre sport-santé d'Ipsos, la pratique du sport progresse partout en France, mais les disparités régionales restent fortes. En Normandie, seuls 68% des habitants s'adonnent à une activité physique, loin derrière les régions du Sud. Pourquoi un tel écart ?

Publié le 08/10/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Santé. Pourquoi les Normands font moins de sport que les Sudistes ? La région presque dernière dans le classement national
Sport : la Normandie à la traîne face au sud de la France, mais pour combien de temps encore ? - Unsplash

Boostée par les Jeux de Paris, la France connaît un véritable boom sportif. D'après le baromètre sport-santé réalisé par Ipsos pour la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV), et relayé par L'Equipe, 71% des Français ont pratiqué une activité physique au moins une fois dans l'année, dont 58% de manière régulière. Un chiffre historique, reflet d'un engouement national pour le mouvement et le bien-être.

Mais derrière cette moyenne flatteuse se cache une fracture géographique bien réelle : la Normandie se distingue par une vitalité sportive nettement inférieure.

Le Sud champion du sport : quand le climat et les infrastructures font la différence

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes (76%), Occitanie (75%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (74%) dominent le classement des plus sportifs. Selon Guillaume Dietsch, co-auteur de La France n'est pas un pays de sport ?, ce n'est pas un hasard :

"Les conditions climatiques plus favorables et un meilleur accès aux infrastructures encouragent la pratique. Dans certaines zones du Sud, il y a deux fois plus d'équipements publics par habitant que dans le Nord", explique-t-il.

Le soleil, les activités de plein air et une culture locale de la convivialité contribuent aussi à cette dynamique. Le sport y est vécu comme un moment de partage, bien ancré dans le quotidien.

En Normandie, une pratique en recul malgré un fort potentiel

Avec 68% de pratiquants, la Normandie se classe parmi les régions les moins sportives de France, juste devant les Hauts-de-France (64%).

Pourtant, le territoire ne manque pas d'atouts : littoral propice à la course, forêts pour la randonnée, clubs dynamiques, et un fort tissu associatif.

Mais plusieurs facteurs freinent cette dynamique : une météo souvent capricieuse, un accès inégal aux équipements selon les départements, et parfois une culture sportive moins ancrée dans la vie quotidienne.

Certaines communes rurales ont également dû réduire leurs investissements dans les infrastructures, accentuant le fossé avec les grandes villes. Résultat : les Normands bougent, mais pas encore assez.

Vers un sursaut sportif en Normandie ?

De nombreuses initiatives locales tentent de renverser la tendance : ouverture de nouveaux complexes multisports, campagnes de sensibilisation dans les écoles, ou encore événements régionaux comme "Faites de l'Escalade" ou la Rando de la Liberté.

Les collectivités misent sur le sport comme levier de santé publique et de cohésion sociale.

Si la météo ne changera pas, la mentalité, elle, évolue : de plus en plus de Normands adoptent un mode de vie actif, que ce soit en salle, en bord de mer ou dans les parcs urbains.

En résumé

La Normandie accuse un retard face aux régions du Sud, mais rien n'est perdu. Avec une meilleure valorisation de ses paysages naturels et de ses clubs, la région pourrait bien devenir un nouvel eldorado du sport de proximité.

