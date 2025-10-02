Sport. Objectif médailles et haute performance : 21 athlètes figurent dans la nouvelle Team Normandie

Ils doivent faire rayonner la Normandie et le sport de haut niveau à l'international. Les 21 athlètes de la Team Normandie version 2025 ont été présentés, mercredi 1er octobre, à l'université de Rouen. Parmi eux, le multiple champion paralympique de triathlon, Alexis Hanquinquant, tout récent porte-drapeau aux JO de Paris, qui sert d'inspiration à tous ses partenaires.

De multiples disciplines sont représentées, de la boxe à l'aviron en passant par le tennis de table, le tir sportif, l'équitation ou l'haltérophilie. Tous bénéficient d'une aide de 2 000 euros et d'un soutien de la Région pour l'équipement, la formation et la communication. Mais c'est aussi un espace pour que ces sportifs puissent partager leur expérience, échanger et s'entraider. "Vraiment, l'esprit d'équipe est important, on a un groupe WhatsApp où l'on se partage nos résultats, on s'encourage, on se rassure et ça nous permet de performer", décrit Amina Zidani, la boxeuse havraise, éliminée en 1/8 de finale des Jeux de Paris. "Ils sont rassurants, je suis honorée d'être dans cette team avec des athlètes qui ont fait les JO", indique de son côté Nina Guo Zheng, jeune Rouennaise de 15 ans, la benjamine de l'équipe, grand espoir du tennis de table.

Il y a aussi la fierté de représenter sa région, même pour ceux qui l'ont quittée comme Logan Fontaine, le nageur en eau libre qui s'entraîne désormais à Martigues avec Philippe Lucas. "Je suis né à Argentan, j'ai grandi à Deauville, j'ai atteint le haut niveau à Rouen… Ça me tient à cœur de garder cette attache avec la Normandie et de la représenter au plus haut niveau."

Les 21 membres de la Team Normandie