Sport. Objectif médailles et haute performance : 21 athlètes figurent dans la nouvelle Team Normandie

Ils doivent faire rayonner la Normandie et le sport de haut niveau à l'international. Les 21 athlètes de la Team Normandie version 2025 ont été présentés, mercredi 1er octobre, à l'université de Rouen. Parmi eux, le multiple champion paralympique de triathlon, Alexis Hanquinquant, tout récent porte-drapeau aux JO de Paris, qui sert d'inspiration à tous ses partenaires.
De multiples disciplines sont représentées, de la boxe à l'aviron en passant par le tennis de table, le tir sportif, l'équitation ou l'haltérophilie. Tous bénéficient d'une aide de 2 000 euros et d'un soutien de la Région pour l'équipement, la formation et la communication. Mais c'est aussi un espace pour que ces sportifs puissent partager leur expérience, échanger et s'entraider. "Vraiment, l'esprit d'équipe est important, on a un groupe WhatsApp où l'on se partage nos résultats, on s'encourage, on se rassure et ça nous permet de performer", décrit Amina Zidani, la boxeuse havraise, éliminée en 1/8 de finale des Jeux de Paris. "Ils sont rassurants, je suis honorée d'être dans cette team avec des athlètes qui ont fait les JO", indique de son côté Nina Guo Zheng, jeune Rouennaise de 15 ans, la benjamine de l'équipe, grand espoir du tennis de table.
Il y a aussi la fierté de représenter sa région, même pour ceux qui l'ont quittée comme Logan Fontaine, le nageur en eau libre qui s'entraîne désormais à Martigues avec Philippe Lucas. "Je suis né à Argentan, j'ai grandi à Deauville, j'ai atteint le haut niveau à Rouen… Ça me tient à cœur de garder cette attache avec la Normandie et de la représenter au plus haut niveau."
Les 21 membres de la Team Normandie
- Flavie Renouard, 24 ans, athlétisme, spécialisé dans le 3 000m steeple, Caen Athletic Club finaliste des derniers mondiaux,
- Margaux Bailleul, 25 ans, aviron, Société Havraise de l'Aviron, 1re aux Championnats de France en double et vice-championne de France senior en skiff,
- Marine Delanoé, 27 ans, aviron de mer (nouvelle discipline olympique en 2028), Club Aviron de Mer de Barneville Carteret, 3e aux Championnats de France en double mixte,
- Lounès Hamraoui, 26 ans, boxe, Le Noble Art de Rouen, 5e du Championnat d'Europe et 1re victoire en boxe pro par KO,
- Clément Petit, 24 ans, cyclisme, Véloce Club Rouen 76, 3e aux Championnats du Monde de scratch,
- Sébastien Cavaillon, 42 ans, équitation complet, SCEA Equicomplet, gagnant du CCI 4 étoiles de Saumur,
- Thaïs Naucelle-Jardel, 20 ans, escrime, Epée Normandie Excellence, objectif : qualification JO 2028 ;
- Cameron-Lie Bernard, 26 ans, gymnastique, La Sottevillaise, 1er aux barres parallèles à l'étape de la Coupe du Monde à Varna,
- Maelyn Michel, 21 ans, haltérophilie Caen Calvados, 7e des Championnats d'Europe senior,
- Romaric Bouda, 27 ans, judo, Eure Judo, 2e aux Championnats de France,
- Loïc Damen, 26 ans, lutte, Stade Sottevillais Cheminot Club section Lutte, champion de France senior,
- Logan Fontaine, 26 ans, natation, Club des Vikings de Rouen, figure parmi les meilleurs nageurs mondiaux en eau libre,
- Aloïs Pottier, 33 ans, para-escalade, Club Alpin Français Caen, double champion du monde ;
- Florian Merrien, 40 ans, para-tennis de table, Bayard Argentan Handisport, médaille de bronze en double mixte au JOP de Paris 2024,
- Alexis Hanquinquant, 39 ans, para-triathlon, Rouen Triathlon, figure emblématique du sport normand, multititré et double champion paralympique,
- Justine Lemeteyer, 23 ans, planche à voile (nouvelle discipline olympique aux Jeux de 2028), Ouistreham Colleville Ecole d'Activités Nautiques, championne du monde,
- Nina Guo Zheng, 15 ans, tennis de table, Entente Saint-Pierre Tennis de Table, 3e aux Championnats de France senior et championne de France junior,
- Eric Delaunay, 37 ans, tir sportif, BTC Bréville, 4e meilleur tireur européen,
- Jérémie Mion, 35 ans, voile, Société des Régates du Havre,
- Valentin Gondouin, 25 ans, athlétisme/marathon, USO Mondeville Athlétisme, 1er par équipe et 3e en individuel aux Championnats d'Europe du semi-marathon, objectif : qualification et performance aux JO 2028 en marathon ;
- Amina Zidani, 31 ans, boxe, Don't Panik Team, 1/8 de finale aux JO de Paris, objectif : médaille aux JO 2028.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.