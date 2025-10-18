Seine-Maritime. Le Normand Alexis Hanquinquant décroche une médaille d'or aux Championnats du monde à Wollongong en Australie

Ce samedi 18 octobre la fédération française de triathlon a dévoilé le palmarès des Championnats du monde de paratriathlon qui se déroulent jusqu'au dimanche 19 octobre. Après trois journées de la Grande finale Championnat du monde qui se déroule à Wollongong en Australie, "la délégation tricolore compte déjà neuf médailles dans son escarcelle", indique la Fédération française de triathlon. Sept ont été acquises par les paratriathlètes ce samedi, dont une par le Normand Alexis Hanquinquant.

Un huitième titre pour Alexis Hanquinquant

C'est une nouvelle distinction pour le normand Alexis Hanquinquant, originaire d'Yvetot et spécialiste du paratriathlon. Il a décroché une nouvelle médaille d'or, ce samedi 18 octobre aux Championnats du monde qui se tiennent en Australie. "Le Français, également double champion paralympique, a été sacré pour la huitième fois", complète la fédération française de triathlon.

L'an passé, les paratriathlètes avaient conquis six médailles lors du Championnat du monde de Torremolinos en Espagne.