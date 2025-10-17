En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. La Normandie (encore) sur le podium de "la France moche" : découvrez le paysage critiqué pour sa publicité envahissante

Insolite. Le 16 octobre 2025, l'association Paysages de France a révélé son palmarès annuel de "la France moche". Parmi les communes épinglées pour pollution visuelle, Bernay, dans l'Eure, représente la Normandie avec un panneau publicitaire jugé particulièrement intrusif.

Publié le 17/10/2025 à 16h30 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. La Normandie (encore) sur le podium de "la France moche" : découvrez le paysage critiqué pour sa publicité envahissante
La "France moche" 2025 : quand la publicité défigure nos paysages. - Paysages de France

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque automne, l'association environnementale Paysages de France remet son palmarès de la "France moche", une façon ironique de dénoncer la pollution visuelle qui gangrène les routes et entrées de villes.

Pour l'édition 2025, quatre départements ont été distingués : la Vendée, l'Hérault, la Haute-Vienne… et l'Eure, en Normandie. Une sélection qui illustre la persistance d'un problème national : celui de l'affichage publicitaire anarchique.

Bernay (Eure) épinglée pour son panneau en plein champ

Dans la catégorie "Mauvaise herbe", le jury a retenu un cas emblématique à Bernay, dans l'Eure.

La commune normande s'est vue attribuer ce prix pour un panneau publicitaire vantant les mérites d'un cuisiniste, planté… au beau milieu d'un champ, loin de toute zone commerciale. Une installation jugée inesthétique par Paysages de France, qui déplore que "des paysages ruraux soient ainsi dénaturés par des panneaux sans âme".

Des paysages saturés par les enseignes et panneaux

L'association pointe également du doigt l'accumulation de panneaux le long des routes nationales. A Vendargues, dans l'Hérault, un alignement d'enseignes sur la N113 a valu à la ville la palme de la "Forêt publicitaire".

Ces installations, souvent non conformes à la réglementation, donnent selon Paysages de France une image "désolante de nos territoires", réduisant la beauté des paysages à une succession de messages commerciaux.

Une campagne pour alerter les élus

Derrière ce palmarès humoristique se cache un message sérieux. L'association espère sensibiliser les maires et préfets à la lutte contre la publicité illégale et l'affichage sauvage.

"Il ne s'agit pas de pointer du doigt des villes, mais d'encourager la prise de conscience", rappelle l'organisation. En d'autres termes : réconcilier attractivité économique et respect du cadre de vie.

La Normandie entre beauté naturelle et excès publicitaire

La présence de Bernay dans ce palmarès rappelle un paradoxe : la Normandie, région de bocages et de paysages préservés, n'échappe pas à la tentation du panneau publicitaire mal placé. Et pour Paysages de France, le combat continue : celui d'un environnement où l'œil respire autant que la nature.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. La Normandie (encore) sur le podium de "la France moche" : découvrez le paysage critiqué pour sa publicité envahissante
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple