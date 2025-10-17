Insolite. La Normandie (encore) sur le podium de "la France moche" : découvrez le paysage critiqué pour sa publicité envahissante

Chaque automne, l'association environnementale Paysages de France remet son palmarès de la "France moche", une façon ironique de dénoncer la pollution visuelle qui gangrène les routes et entrées de villes.

Pour l'édition 2025, quatre départements ont été distingués : la Vendée, l'Hérault, la Haute-Vienne… et l'Eure, en Normandie. Une sélection qui illustre la persistance d'un problème national : celui de l'affichage publicitaire anarchique.

Bernay (Eure) épinglée pour son panneau en plein champ

Dans la catégorie "Mauvaise herbe", le jury a retenu un cas emblématique à Bernay, dans l'Eure.

La commune normande s'est vue attribuer ce prix pour un panneau publicitaire vantant les mérites d'un cuisiniste, planté… au beau milieu d'un champ, loin de toute zone commerciale. Une installation jugée inesthétique par Paysages de France, qui déplore que "des paysages ruraux soient ainsi dénaturés par des panneaux sans âme".

Des paysages saturés par les enseignes et panneaux

L'association pointe également du doigt l'accumulation de panneaux le long des routes nationales. A Vendargues, dans l'Hérault, un alignement d'enseignes sur la N113 a valu à la ville la palme de la "Forêt publicitaire".

Ces installations, souvent non conformes à la réglementation, donnent selon Paysages de France une image "désolante de nos territoires", réduisant la beauté des paysages à une succession de messages commerciaux.

Une campagne pour alerter les élus

Derrière ce palmarès humoristique se cache un message sérieux. L'association espère sensibiliser les maires et préfets à la lutte contre la publicité illégale et l'affichage sauvage.

"Il ne s'agit pas de pointer du doigt des villes, mais d'encourager la prise de conscience", rappelle l'organisation. En d'autres termes : réconcilier attractivité économique et respect du cadre de vie.

La Normandie entre beauté naturelle et excès publicitaire

La présence de Bernay dans ce palmarès rappelle un paradoxe : la Normandie, région de bocages et de paysages préservés, n'échappe pas à la tentation du panneau publicitaire mal placé. Et pour Paysages de France, le combat continue : celui d'un environnement où l'œil respire autant que la nature.