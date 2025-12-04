En ce moment POWER OVER ME DERMOT KENNEDY
Santé. Normandie : la grippe en phase épidémique, les hospitalisations doublent en une semaine

Santé. D'après Santé publique France, la Normandie connaît une augmentation modérée mais continue des virus respiratoires cet automne, avec une entrée en phase épidémique pour la grippe et une bronchiolite toujours très présente.

Publié le 04/12/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Santé. Normandie : la grippe en phase épidémique, les hospitalisations doublent en une semaine
Normandie : grippe en hausse et bronchiolite persistante. - Illustration

Pour la troisième semaine consécutive, la Normandie reste en phase épidémique de bronchiolite. Les données de Santé publique France montrent des niveaux particulièrement élevés dans les hôpitaux et les laboratoires hospitaliers, équivalents aux plus hauts relevés l'hiver dernier.
Les passages en ville, notamment via SOS Médecins, diminuent cependant légèrement, un signe d'essoufflement qui ne se reflète pas encore dans les services pédiatriques.

La grippe passe en phase épidémique : une progression claire en une semaine

Les premiers indicateurs virent au rouge

La région bascule officiellement en phase épidémique de grippe. L'ensemble des réseaux de surveillance (urgences, SOS Médecins, Sentinelles, IQVIA et laboratoires) constatent une progression nette des cas.

Les virus identifiés sont majoritairement de type A, avec la présence conjointe des sous-types H1N1 et H3N2, caractéristiques d'un début de vague saisonnière.

Les hospitalisations doublent

Les données indiquent que les hospitalisations pour grippe ont doublé d'une semaine sur l'autre. Elles sont passées de 14 à 28 cas en Normandie, soit une progression de 100 %. Cette hausse confirme que la montée en puissance de la grippe est bien enclenchée sur le territoire normand.

La vaccination, encore utile avant le pic

La campagne de vaccination se poursuit et les autorités sanitaires rappellent que les personnes à risque peuvent encore se protéger. Le délai d'action du vaccin reste suffisant pour une immunité efficace avant le pic attendu dans les semaines à venir.

Un début d'hiver surveillé de près

Avec une bronchiolite stable mais à un niveau élevé, une grippe qui accélère et une co-circulation de plusieurs virus respiratoires, la Normandie entre dans une période hivernale active.
Les gestes simples restent recommandés : lavage des mains, port du masque en cas de symptômes, aération régulière et vigilance accrue auprès des nourrissons.

