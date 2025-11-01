En ce moment Divine idylle Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Mois sans tabac : "Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement"

Société. L'opération Mois Sans Tabac débute à partir de ce samedi 1er novembre. L'objectif est de limiter voire d'arrêter de fumer pendant tout le mois de novembre. Ce projet a été lancé en 2016.

Publié le 01/11/2025 à 12h31 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Mois sans tabac : "Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement"
L'opération "Mois sans tabac" débute à partir de ce samedi 1er novembre. Elle durera pendant 30 jours. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En ce début du mois de novembre, l'opération Mois sans tabac revient. Depuis 2016, des milliers de fumeurs tentent de relever le défi et de ne pas fumer pendant 30 jours. A Rouen, certains habitants comptent participer à cette opération.

"Je manque de souffle en vieillissant"

L'arrêt du tabac est souvent motivé par des raisons concrètes, qui touchent à la vie quotidienne. Marie-Christine Osmont a 71 ans. Elle compte se mettre à la cigarette électronique dès ce samedi 1er novembre pour préserver sa santé. "Je manque de souffle en vieillissant et la cigarette ça n'aide pas", livre-t-elle. Un autre facteur qui pourrait aussi la faire arrêter : les tarifs. "Le prix du paquet de cigarettes est presque à 13€." Théo Leroux, lui, est passé de la cigarette traditionnelle à l'électronique pour des raisons de santé et aussi pour son porte-monnaie. Il a même réussi à réduire sa consommation de tabac : "Je suis passé de huit cigarettes à quatre par jour, en espérant arrêter totalement", confie-t-il.

"Les habitudes sociales y jouent"

Pour beaucoup de fumeurs, la cigarette est liée à des habitudes comme pour Nicolas Troussé, qui ne se sent pas encore prêt à arrêter. "J'y pense, je réduis mais je n'en ai pas envie. Je bosse en restauration, les habitudes sociales y jouent aussi", explique-t-il. De son côté, Pia Mulliez a commencé à fumer en école préparatoire. "C'était un moment où je pouvais déstresser", raconte celle qui avait arrêté pendant huit mois avant de reprendre cet été. "J'ai rechuté à cause des apéros", avoue-t-elle. D'ici fin décembre, Pia Mulliez espère cesser totalement de fumer.

Faire appel à des professionnels

"Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement", assure le docteur Julien Wils, addictologue et pharmacologue au CHU de Rouen. Pour autant, arrêter seul peut être difficile, c'est pourquoi le docteur Wils insiste sur le soutien, "la ligne Tabac Info Service (39 89) est une aide gratuite et personnalisée". Les fumeurs peuvent aussi se tourner vers des professionnels de santé : médecins, pharmaciens, tabacologues, qui peuvent prescrire "des traitements de substitution nicotinique [patchs, gommes, etc.], qui sont remboursés par l'Assurance Maladie", ajoute le professionnel.

Selon Santé Publique France, "la proportion de fumeurs quotidiens parmi les 18-75 ans est passée de 28,6% en 2014 à 18,2% en 2024". Le Mois sans tabac vise à faire reculer l'habitude de fumer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Mois sans tabac : "Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple