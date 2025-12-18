Colère agricole. Des dizaines de tracteurs arrivent à Caen

Les agriculteurs sont en colère. Alors que des dizaines de Normands se rassemblent à Bruxelles ce jeudi 18 décembre pour protester contre les accords de libre-échange avec les pays du Mercosur, d'autres manifestent à Caen. La colère couve depuis plusieurs jours dans le pays à la suite de l'abattage total de troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Dans le Calvados, la Coordination rurale donne plusieurs rendez-vous aux agriculteurs, avec un ralliement à Caen en fin de matinée.

Les tracteurs sont arrivés à Caen, au niveau du rond-point du Zénith, ce jeudi 18 décembre.

Les agriculteurs arrivent à Caen

C'est un peu après 11h que les premiers tracteurs sont arrivés sur le rond-point du Zénith à Caen. La circulation est désormais bloquée sur le rond-point. L'axe Louvigny-Caen est fermé par la police afin d'éviter l'engorgement.

Des opérations escargots ont été menées au préalable sur la RN13 et sur une partie du périphérique de Caen, ralentissant la circulation.

Des dizaines de manifestants se rassemblent.

Les agriculteurs s'installent sur le rond-point du Zénith de Caen, une mobilisation portée par la Coordination rurale mais aussi des agriculteurs indépendants solidaires. pic.twitter.com/AcFbrm23PC — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) December 18, 2025